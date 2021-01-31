Cemre nedir? Cemre ne anlama geliyor? Senenin ilk cemresi ne zaman düşecek?

Baharın gelişinin habercisi ilk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde düşmesi tahmin ediliyor. Bu tarihten sonra ise Bahar ayları için geri sayım başlayacak.

İlk cemre nereye düşecek?

19-20 Şubat tarihlerine düşmesi beklenen cemre, havaya düşeceği biliniyor. Diğer cemre ise suya düşecek. İkinci cemre tarihi 26-27 Şubat, üçüncü cemre ise 5-6 Mart tarihleri arasında toprağa düşecek.

Cemre nedir? Cemre ne anlama geliyor?

Sözlükte “Ateş” ve “kor” manasında olan cemrenin her yıl şubat ayını son günlerinde ilk olarak havaya, sonrasında suya, en son ise toprağa düştüğü malum. “Cemre düşmesi” aynı zamanda bahar aylarında kutlanan nevruz bayramının yaklaştığının da habercisidir.

Cemre düşmesi, hayvancılık işi yapanlar için soğuklar sebebiyle dışarıda güdemedikleri hayvanların yeşilliklere kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımcılar için de artık toprağın işlenme zamanın geldiğini de bildiriyor.