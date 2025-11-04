Çaycı Hüseyin ölmedi! Akülü araba ile gezerken görüntülendi
Sosyal medyada sık sık öldüğü iddia edilen Çaycı Hüseyin olarak tanınan Alpaslan Özmol, Konya'da akülü araba sürerken görüntülendi.
Çocuklar Duymasın dizisindeki Çaycı Hüseyin rolüyle tanınan Alpaslan Özmol, Konya'da kullandığı akülü araba ile görüntülendi.
Sosyal medyada gündem olan görüntülerde Çaycı Hüseyin'in kullandığı akülü arabanın arkasındaki balonlar da dikkat çekti.
ÖLDÜ HABERLERİ BIKTIRMIŞTI
Kuruluş Osman dizisinde Gürbüz Alp karakterine de hayat veren Özmol hakkında sık sık 'Öldü' iddiaları gündeme gelirken, bu paylaşımlardan sıkılan ünlü isim bu tür asılsız haber ve paylaşımda bulunanlar hakkında yasal işlemler başlatacağını söylemişti