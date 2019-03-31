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Bulaşık makinesi deterjanlarına para vermeye son!

Hem kimyasallardan uzak hem de maliyeti el yakmayan birbirinden etkili ev yapımı bulaşık makinesi deterjanını sizler için derledik.

31 Mart 2019 Pazar 16:48
Bulaşık makinesi deterjanlarına para vermeye son!

Bulaşık makinesi deterjanları sizce de el yakmıyor mu? Bulaşık makinesinde yıkadığımız bulaşıklar için ayrı elde yıkananlar için ayrı deterjanlara servet akıtıyoruz. Peki, hem daha sağlıklı hem de ucuz makine deterjanı kullanmamız mümkün mü? Elbette, mümkün! Bunun için sadece mutfağınızda bulunan birkaç malzemeden yararlanmanız yeterli olacak. 

Ev yapımı bulaşık deterjanı kullanmanın faydaları nelerdir?

  • Ev yapımı deterjanların maliyeti daha ucuzdur.
  • Evimizde hazırladığımız deterjanlar çevre dostudur.
  • Dilediğimiz zaman hazırlayabiliriz.
  • Kendi hazırladığımız deterjanlar daha az plastik ve ambalaj içerir.
  • Elbette evde hazırladığımız bu tip ürünler aile bütçesini bir hayli rahatlattığı için son derece önemlidir.

 Limonlu bulaşık makinesi deterjanı

  • Küp doğranmış 4 adet orta boy limon (Kabuğu ve çekirdekleri olmayacak.)
  • 3 su bardağı su
  • 1 bu bardağı kosher tuzu
  • 1 yemek kaşığı beyaz sirke

Limonları bir bardak suyla birlikte sos tavasına alın. Limonlu suyu yaklaşık 20 dakika kaynatın. Bu arada sık sık limon suyunu karıştırın. Suyu tamamen çektiğini düşünürseniz su ilave edebilirsiniz. Pişen limonların altını kapatın ve karışıma 2 su bardağı su ilave edip iyice karıştırın. Ardından tuzu ve sirkeyi ekleyin. Bütün malzemeler iyice birleşinceye kadar karıştırın. Ardından karışımı yeniden ocağa alın ve püre haline gelene kadar kaynatın. Püre haline gelen sos iyice soğuduktan sonra kullanmaya başlayabilirsiniz. Ancak hazırladığınız bu deterjanın uzun ömürlü olmasını istiyorsanız mutlaka buzdolabında saklayın. Her yıkamada 3 yemek kaşığı deterjan yeterli olacaktır.

 

Ev yapılı bulaşık makinesi tableti

  • 1 su bardağı toz bulaşık makinesi deterjanı
  • 1 su bardağı kosher tuzu
  • 1 su bardağı karbonat
  • 3\4 bardak limon suyu

Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra elde edilen deterjanı çikolata kalıplarında dondurun. İşte size şahane bir tablet deterjan...

Karbonatlı bulaşık makinesi deterjanı

  • 3 damla bulaşık deterjanı
  • Deterjan gözünün 2\3'ü kadar karbonat

Bulaşık makinenizi çalıştırmadan önce deterjan gözüne 3 damla deterjan dökün. Ardından deterjan güzünü ağzına kadar karbonatla doldurun. Ardından da makinenizi çalıştırın.

Sıvı bulaşık deterjanı

  • 2 çay kaşığı sıvı bulaşık deterjanı
  • 4 çay kaşığı karbonat
  • Su

 Tüm malzemeleri karıştırın ve deterjanınız hazır.

 

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 16:48
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