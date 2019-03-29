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Başkan Yaşar hemşehri dernekleriyle buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yozgat, Çorum, Sivas, Erzurum, Kars Dernekler Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği kahvaltıda ilçe sakinleri ile bir araya geldi.

29 Mart 2019 Cuma 10:28
Başkan Yaşar hemşehri dernekleriyle buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yozgat, Çorum, Sivas, Erzurum, Kars Dernekler Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği kahvaltıda ilçe sakinleri ile bir araya geldi.


Yenimahalle Belediyesi İlkadım Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Başkan Yaşar’ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu Başkanı İbrahim Çetin, Kars, Çorum, Erzurum, Sivas Hemşehri Dernekleri başkanları, muhtarlar ve çok sayıda ilçe sakini katıldı. 31 Mart’ta yerel bir seçime gidildiğini belirten Yaşar, “Ülkemizin içinde bulunduğu koşulları hep birlikte yaşıyoruz. Yerel seçim ortamından çıkılarak ülkenin insanlarını nasıl ayrıştırırız, huzursuzluk nasıl çıkarırız derdine düşüldü. 10 yıldır Yenimahalle genelinde vatandaşlarla bir araya geliyorum. Esnaf, sanayici, sade vatandaş kim olursa olsun her kesimin sıkıntılarını dinliyor, yetki çerçevemiz içerisinde destek oluyorum. Nereye gidersem gideyim vatandaşın sıkıntısı aynı. Son dönemde görüyorum ki vatandaş siyasete de, siyasetçiye de güvenmiyor. İnsanlar seçim süreçlerinden bıkmış vaziyette. Ekonominin bu kadar kötü olduğu, alım gücünün bu derece azaldığı bir dönemde vatandaşı başka gündemler yaratarak oyalayamazsınız” dedi.



“Ülkemizin birliği bütün makamlardan daha önemlidir”


Devleti yönetenlerin ülkenin durumunu anlayarak kendine çeki düzen vermesi gerektiğini ifade eden Yaşar, “Ülkemizin birlik ve beraberliğini sağlayamadığımız, hoşgörü ortamını yaratamadığımız sürece seçimi kimin kazandığının hiçbir önemi yoktur. İslam ülkelerinde yaşanan acılardan ders çıkarmamız gerekiyor. Benzer sahnelerin ülkemizde yaşanmasını istemiyorsak iktidarı olsun, muhalefeti olsun demokrasiyi esas almalı ve demokrasinin gereklerini yerine getirmeliyiz. Çocuklarımızın aydınlık bir Türkiye’de yaşaması için Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize hedef gösterdiği demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşatmalı, eşit yurttaşlık bilincine sahip olmalıyız. Ülkemizin birliğinin ve hoşgörü ortamının devam etmesi, kazanılacak her seçimden, makamdan ve paradan daha önemlidir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:28
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