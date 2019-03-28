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Başkan Özakcan’dan Otizm Derneği’ne ziyaret

Efeler Belediye Başkanı M.

28 Mart 2019 Perşembe 10:38
Başkan Özakcan’dan Otizm Derneği’ne ziyaret

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Aydın Otizm Derneği’ni ziyaret etti. Dernek yöneticileri ve üyeleri Özakcan’a Adnan Menderes Otizm Spor Eğitim Merkezi’nden dolayı teşekkür etti.


Esnaf ziyareti sırasında derneğin Bedesten İş Hanı’ndaki ofisini ziyaret eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan otizmli çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi. Aydın Otizm Derneği Başkanı Adnan Özdemir, Başkan Özakcan’a geçtiğimiz yıllarda Adnan Menderes Mahallesi’nde hizmet açtığı Otizm Spor Eğitim Merkezi’nden dolayı teşekkür etti. Bir çok otizmli çocuğun ücretsiz olarak hizmet veren merkezde olumlu yönde ilerlemeler kaydettiğini söyleyen Özdemir, "Başkanımızın bu hizmeti bizlere nefes aldırdı. Çocuklarımızı güvenle emanet ediyoruz. Hem arkadaşları ile birlikte zaman geçiriyorlar, hem de eğitim alıyorlar. İnşallah bu merkez önümüzdeki dönemlerde daha da büyüyerek daha fazla aileye ulaşır ve hizmet eder" diyerek Özakcan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.


6-22 yaş arası otistik bireyleri yaşam kalitelerini arttırmak için çalıştıklarını kaydeden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Merkezimiz otizmli bireylerin aileleri tarafından ilk günden bu yana ilgi görmeye devam ediyor. Türkiye’de belediye bünyesinde otizm spor eğitim merkezi olan ilk belediyeyiz. Merkezimizde otizmli bireylerimiz uzman eğitmenler eşliğinde eğitim almaktadırlar.Merkezimize ilk geldiği gün masa tenisi raketini dahi tutamayan çocuklarımız ilerleyen zamanlarda eğitmenleri ile karşılıklı tenis oynayabilmekte, bisiklete binemeyenler tek başlarına bisiklete binebilmektedir. Çocuklarımızın bu başarılarını gördükçe ne kadar doğru bir adım attığımızı bir kez daha anlıyor, yaşam kalitelerini arttırmak adına çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:38
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