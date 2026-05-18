Barcelona’dan Hansi Flick kararı! Sözleşme 2028’e kadar uzatıldı
FC Barcelona, teknik direktör Hansi Flick’in sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını resmen açıkladı.
Alman teknik adam, Barcelona’daki ilk sezonunda büyük başarıya imza atarak taraftarın gönlünde taht kurdu. Flick yönetimindeki Katalan ekibi, La Liga’da 88 puan toplayarak ezeli rakibi Real Madrid’in önünde şampiyonluğa ulaştı.
Kral Kupası'nda ise finalde karşılaştığı Real Madrid'i 3-2 yenerek takımıyla ikinci kupasını kaldırdı. Alman teknik adam ilk sezonunu Süper Kupa'da karşılaştığı Real Madrid'i 5-2 yenerek üç kupayla tamamlamıştı.
Flick, takımına bu sezonda ise LaLiga'da 94 puanla üst üste ikinci, Katalanlar'ın toplamda 29. şampiyonluğunu kazandırdı. Ayrıca Flick, 2025-2026 İspanya Süper Kupası'nda da önce yarı finalde Athletic Bilbao'yu 5-0, finalde ise Real Madrid'i 3-2 yenerek mutlu sona ulaştı.