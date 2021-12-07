  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bank Asya'nın ortaklarından Kamil Yavuz Malkatan'a FETÖ'den hapis
Gündem

Bank Asya'nın ortaklarından Kamil Yavuz Malkatan'a FETÖ'den hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan finans kurumu Bank Asya'nın ortaklarından Kamil Yavuz Malkatan, "terör örgütü üyesi olmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 11 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 17:46:00 -
Bank Asya'nın ortaklarından Kamil Yavuz Malkatan'a FETÖ'den hapis

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kamil Yavuz Malkatan ile avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından Malkatan, esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden Malkatan, ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmedi, aleyhindeki tanık beyanlarının ise gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Suçsuz olduğunu savunan Malkatan, beraatini talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal hükmü açıkladı.

Sanık Malkatan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, "resmi belgede sahtecilikten" ise 3 yıl 7 ay olmak üzere toplam 11 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Malkatan'ın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

İddianame

İddianameye göre hakkında gözaltı kararı verildikten sonra kayıplara karışan Malkatan, 6 Kasım 2020'de üzerinde sahte sürücü belgesiyle Ankara'da yakalandı.

Bank Asya A grubu hissedarlarından olan ve 1 Temmuz 1997'de 100 bin adet A grubu pay ile ortaklığa giriş yaptığı belirlenen Malkatan'ın, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatının ardından hesap bakiye ortalamasının 100 bin liradan 500 bin liraya kadar çıktığı kayıtlara geçti.

Aynı zamanda ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Malkatan'ın, FETÖ'nün tepe yöneticilerinden Hüseyin Kara, Cemil Koca ve Hüseyin Saruhan'la 15 Eylül 2014-27 Eylül 2015 arasında 61 kez görüşme yaptığı belirlendi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Asgari ücret için heyecanlandıran açıklama! Açık açık rakam verdi
Ekonomi

Asgari ücret için heyecanlandıran açıklama! Açık açık rakam verdi

Milyonların merakla beklediği asgari ücretin ikinci toplantısını bugün yapılıyor. Prof. Dr. Sefer Şener, asgari ücretle ilgili olarak, "Nere..
Katar'da heyecanlandıran görüntü! Erdoğan ve Al Sani'ye sunuldu
Teknoloji

Katar'da heyecanlandıran görüntü! Erdoğan ve Al Sani'ye sunuldu

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Hürjet ve Gökbey projelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed ..
Uzman isim aylar öncesinden bilmişti! ‘Yanlış algı var’ diyerek asıl dolar tahminini yaptı
Ekonomi

Uzman isim aylar öncesinden bilmişti! ‘Yanlış algı var’ diyerek asıl dolar tahminini yaptı

Milyonlarca yatırımcı dolar fiyatlarını takip ediyor. Dolar kurunun 20-25 TL’ye çıkacağı iddia edilirken ekonomist Devrim Akyıl 14 TL seviye..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay