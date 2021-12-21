Ayva çekirdeğinin cilde faydaları nelerdir?
Ayva çekirdeğinin pek çok yararı vardır.
Ayva çekirdeği cildi derinlemesine beslerken yaşlanma etkilerini de oldukça geciktirir. Sivilcelerin yok edilmesinde etkili olan ayva çekirdeği genel olarak cilt lekelerinin etkisini de azaltır. Ayva çekirdeği cildi sıkılaştırırken cildin de nemlenmesini sağlar.
Ayva çekirdeği maskesi nasıl yapılır?
Cildi nemlendiren ayva çekirdeği maskesi
Malzemeler
2 yemek kaşığı ayva çekirdeği
1 su bardağı doğal gül suyu
2 çay kaşığı badem yağı
Yapılışı
Gül suyunun içerisine ayva çekirdeklerini ekleyin. 1 gece bekletin. Sabah çekirdekleri süzdükten sonra badem yağını içerisine ilave edin. Karıştırdıktan sonra yüzünüze uygulayıp, 20 dakika bekletin. Kalan suyu 1 hafta kadar saklayabilirsiniz. Haftada 2 kez bu maskeyi cildinize uygulayabilirsiniz.