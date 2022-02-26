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İSLAM Ayetel Kürsinin Türkçesi! Ayetel Kürsi Türkçe okunuşu
İSLAM

Ayetel Kürsinin Türkçesi! Ayetel Kürsi Türkçe okunuşu

Ayetel kürsi okumak, ezberlemek isteyenler ‘Ayetel Kürsi okunuşu’ konusunu araştırıyor. Peki, Ayatel Kürsi nasıl okunur? Ayetel kürsünün türce okunuşu:

Yeniakit Publisher
2022-02-26 20:08:00 -
Ayetel Kürsinin Türkçesi! Ayetel Kürsi Türkçe okunuşu

Ayetel Kürsü nasıl okunuyor? Ayet-el Kürsi,  Kur'an'da Bakara Suresi'nin 255. ayetidir. Medine'de indirildiğine ve birçok faziletinin olduğuna inanılır. Koruyucu özelliklere sahip olduğuna inanılan ayet-i kerime, farz namazlardan sonra okunduğu gibi, diğer zamanlarda da Allah'a sığınmak için, şerden korunmak adına okunur.

Ayetel Kürsinin Türkçesi! Ayetel Kürsi Türkçe okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,

lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,

ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,

velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Ayetel Kürsi Türkçe anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,

Bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.

Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.

Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,

Ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Yasin suresi Türkçe oku! Yasin suresi Türkçe okunuşu
Yasin suresi Türkçe oku! Yasin suresi Türkçe okunuşu

İSLAM

Yasin suresi Türkçe oku! Yasin suresi Türkçe okunuşu

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