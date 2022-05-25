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Kadın - Aile Asma yaprağı salamurası nasıl yapılır? Yaprak salamura suyu nasıl yapılır? Pratik
Kadın - Aile

Asma yaprağı salamurası nasıl yapılır? Yaprak salamura suyu nasıl yapılır? Pratik

Asma yaprağı ağız içinde çıkan yaralara karşı oldukça etkilidir. Ağız kokusuna, diş eti problemlerine ve ağız içi yaralara, iyi gelir. Asma yaprağı salamurası nasıl yapılır? İşte kolay tarif

Yeniakit Publisher
2022-05-25 10:15:00 - 2022-05-25 10:19:24
Asma yaprağı salamurası nasıl yapılır? Yaprak salamura suyu nasıl yapılır? Pratik

Asma Yaprağı Salamurası Tarifi İçin Malzemeler

2 kilo asma yaprağı

Yeteri kadar salamura tuzu

Yeteri kadar kaynatılmış soğutulmuş su

5 kiloluk bidon

Asma Yaprağı Salamurası Tarifi Nasıl Yapılır?

Yaprağın damarlı kısmı üste gelecek şekilde büyüklüğüne göre yaprağa 1 ya da 2 tutam tuz serpilir.

Bu işlem üst üste 15-20 yaprak olana kadar devam eder daha sonra dikkatlice yine damarlı kısım üste gelecek şekilde bidona yerleştirilip bastırılır.

Yapraklar bitene kadar aynı işleme devam edilir.

Tüm yaprakların tuzlanması ve yerleştirilmesi bittikten sonra en üste de tuz serpilir.

Yaprakların üzerine yassı bir taş konarak su eklenir.

Ağzı sıkıca kapatılır.

Güneş görmeyen serin bir yerde 10 gün bekletilir.

Bu sürede hazırda tuzlu su bekletmeliyiz suyumuz azalabilir o durumda su ekleyin.

Tuzlu suyun tuzunu ayarlamak için de tuzu ekledikten sonra içine 1 yumurta koyun yumurta yüzeye çıkarsa suyunuzun tuz oranı yeterlidir.

Aynı zamanda su taşma da yapabilir.

Bu nedenle bidonun altına leğen gibi bir şey koyabilirsiniz.

En önemli püf noktası salamura yaparken yaprakların yıkanmayacak olması kullanacağınız zaman 3-4 saat öncesinden su da bekletip daha sonra yıkayarak tüketebilirsiniz.

Asma yaprağı nasıl saklanır? Yaprak saklama yöntemleri! Pratik ve kolay

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Foto - Asma yaprağı salamura nasıl saklanır? En çok kullanılan ve en uzun süre dayanan yaprak saklama yöntemi salamuradır. Salamura yönteminde yaprakların sapları uzun olmalı ve kesilmemelidir. İşte, salamura yöntemiyle yaprak saklama; Önce kaynar suyun içerisine yapraklar kısa süre bırakılır. Ardından süzgeç yardımıyla yapraklar çıkartılır. 10 adet asma yaprağı parlak yüzeyi üstte kalacak şekilde alınır ve üst üste konulur. Destenin sap kısmına 1 çay kaşığı kadar kaya tuzu dökülür ve sap kısmı içe gelecek şekilde rulo olarak sarılır. Tüm yapraklar bitene kadar bu şekilde sarılır. Cam kavanozun içerisine hazırlanan rulolar yerleştirilir. Aralarında boşluk kalmamasına dikkat edilmelidir. Kavanoz tamamen dolduğunda elle üstten bastırılarak tekrar sıkıştırılır. 1 litre su için 200 gram kaya tuzu kullanılır. Tuzlu su, kavanoza yavaş yavaş eklenir, suyun dibe inmesi beklenmelidir. Kavanoz ağzına kadar suyla doldurulduktan sonra, yaprakların üste çıkmasını önlemek için üzerine plastik bir parça veya temiz bir taş konulur. Kavanozun kapağı hava almayacak şekilde kapatılır. Serin bir yerde muhafaza edilir. Ara sıra kavanoz kontrol edilir, su azaldıysa tuzlu su ilave edilir. Salamura yönteminde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta yaprakların havayla temas etmemesidir. Salamura yöntemiyle saklanan yapraklar kullanılmadan önce sıcak suda 3-4 saat kadar bekletilmelidir. Sıcak suyu saatte bir kez değiştirilmeli, tuzun akması sağlanmalıdır.

 

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