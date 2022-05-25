Asma yaprağı salamurası nasıl yapılır? Yaprak salamura suyu nasıl yapılır? Pratik

Asma Yaprağı Salamurası Tarifi İçin Malzemeler

2 kilo asma yaprağı

Yeteri kadar salamura tuzu

Yeteri kadar kaynatılmış soğutulmuş su

5 kiloluk bidon

Asma Yaprağı Salamurası Tarifi Nasıl Yapılır?

Yaprağın damarlı kısmı üste gelecek şekilde büyüklüğüne göre yaprağa 1 ya da 2 tutam tuz serpilir.

Bu işlem üst üste 15-20 yaprak olana kadar devam eder daha sonra dikkatlice yine damarlı kısım üste gelecek şekilde bidona yerleştirilip bastırılır.

Yapraklar bitene kadar aynı işleme devam edilir.

Tüm yaprakların tuzlanması ve yerleştirilmesi bittikten sonra en üste de tuz serpilir.

Yaprakların üzerine yassı bir taş konarak su eklenir.

Ağzı sıkıca kapatılır.

Güneş görmeyen serin bir yerde 10 gün bekletilir.

Bu sürede hazırda tuzlu su bekletmeliyiz suyumuz azalabilir o durumda su ekleyin.

Tuzlu suyun tuzunu ayarlamak için de tuzu ekledikten sonra içine 1 yumurta koyun yumurta yüzeye çıkarsa suyunuzun tuz oranı yeterlidir.

Aynı zamanda su taşma da yapabilir.

Bu nedenle bidonun altına leğen gibi bir şey koyabilirsiniz.

En önemli püf noktası salamura yaparken yaprakların yıkanmayacak olması kullanacağınız zaman 3-4 saat öncesinden su da bekletip daha sonra yıkayarak tüketebilirsiniz.

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