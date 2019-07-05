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Asimder’den Vali Bilmez’e teşekkür

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Azerbaycan Diaspora Bakanlığı desteği ile Van’da yapılan ziyaretler ve program için Azerbaycan’dan gelen heyete göstermiş oldukları ilgi alaka ve dikkatten dolayı Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’e teşekkür etti.

05 Temmuz 2019 Cuma 13:23
Asimder’den Vali Bilmez’e teşekkür

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Azerbaycan Diaspora Bakanlığı desteği ile Van’da yapılan ziyaretler ve program için Azerbaycan’dan gelen heyete göstermiş oldukları ilgi alaka ve dikkatten dolayı Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’e teşekkür etti.


Van, Kars ve Iğdır’da Azerbaycan medeniyet ve kültürünü tanıtım haftası düzenleyeceklerini belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Ermenistan devleti ve diasporası ortak olarak Türkiye üzerinde karalama politikası yaparak Türkiye’yi sözde soykırım ile suçlayarak dünyayı bir yalana inandırmışlardır. Geçenlerde Fransa’da Türkiye’nin Kars’tan başlayarak Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgesini sözde Ermenistan ilan edip internet üzerinden de 40 dolar karşılığı sözde vatandaşlık vermeye başlamışlardır. Hatta daha ileri giderek Kars, Iğdır, Ağrı, Muş ve Van illerimize sözde milletvekili atamışlardır. 1 Mayıs 2019 tarihinde Ermenistan’ın başkenti Erivan’da “Batılı Ermenilerin Ulusal Kongresi” adlı teşkilatın Eş Başkanı Aragats Ahonyan’ın düzenlediği bir toplantıda Türkiye’deki kripto Ermenilerden faydalanması gerektiğini söyleyerek, Muş Ermeniler Derneği DARON’u örnek vermiştir. İşte bu gelişmeler ASİMDER Genel Merkezi olarak Iğdır, Kars, Ağrı, Van ve Muş illerine daha önem göstermemizi gerektiği kanısına vardık” dedi.


Toprağı Ermenistan işgalinde bulunan Azerbaycan diasporasının da teşkilatları gibi bölgede gelişen Ermeni heyetlerinin ziyaretlerinden endişe duyarak rahatsız olduklarını söyleyen Gülbey, “Azerbaycan Diaspora Bakanlığının desteklediği ‘Azerbaycan Medeniyeti ve Kültürü Tanıtım Haftası’ adlı programın ön görüşmelerini yapmak için 2008 yılından beri ortak faaliyet protokolü imzaladığımız Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi (BDM) ve Genel Başkanı İsmayil Ağayev, Dr. Nurane Aliyeva ve Azerbaycan Diaspora Bakanlığı temsilcisi Kenan Memedov ile birlikte bir dizi ziyaretler yaparak bölgede ki gelişmeler ve gelecekte nelerin planlandığı hakkında bilgiler verdik. Ayrıca Van Alaköy mahallesinde 250 çocuğumuza oyuncak hediye ettik. Bu program ve ziyaretlerimizi rahat ve güven içinde yapmamızı sağlayan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’e teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 13:23
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