Alarm durumuna geçti: Almanya’dan sığınak ve savaş hazırlığı

Almanya merkezli tabloid Bild gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanlığı 'sivil savunma tedbirleri' için 3 yıl boyunca 10 milyar euro ayırmayı planlıyor.

Bu kapsamda akıllı telefonlar için sığınak bulma uygulaması hazırlanacak ve 1000 yeni 'özel müdahale aracı' ile 110 bin sahra yatağı satın alınacak.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı bünyesinde, 'kriz anlarında Alman ordusu ile koordinasyonu sağlayacak' yeni birim kurulacak.

Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer 'tehditlere' karşı ülke genelinde standart eğitim programları hazırlanacak.

Öte yandan Almanya’daki tüm kamu sığınakları, güvenli bodrumlar ve metro istasyonları kayıt altına alınacak.

Alman Kızılhaç Başkanı Hermann Gröhe de hükümete daha hızlı hareket etmesi çağrısında bulundu.

Gröhe, yaptığı açıklamada, "Bu tür krizlere daha iyi hazırlanmazsak, acil durumda halkı yüzüstü bırakmış oluruz" ifadesini kullandı.

10 GÜN YETECEK KADAR GIDA STOKU

Güvenlik risklerinin yalnızca silahlı çatışmalarla sınırlı olmadığını vurgulayan Gröhe, ‘kritik altyapılara yönelik saldırıların da ciddi sonuçlar doğurabileceğini’ söyledi.

Yetkililer, Bild'in haberine göre sadece devlet kurumlarının değil vatandaşların da muhtemel krizlere hazırlıklı olması gerektiğini vurguluyor, ayrıca evlerde en az 10 gün yetecek kadar gıda stoku bulundurulmasını öneriyor.

Almanya’da mevcut durumda sığınak, eğitimli gönüllü ve teknik ekipman eksikliği bulunduğu belirtiliyor.