Ahmet Taşgetiren, freni boşalan kamyon gibi! Sonunda bunu da yaptı

Ahmet Davutoğlu’nun basın bülteni gibi yayın yapan Karar gazetesinde kalem oynatan Ahmet Taşgetiren, Kemal Kılıçdaroğlu şakşakçılığında zirve yaptı. Kılıçdaroğlu’nu göklere çıkaran, Tayyip Erdoğan’ı ise acımasızca eleştiren Taşgetiren, artık iyice zıvanadan çıktığını gözler önüne seren yazısında özetle şunları kaydetti:

"Birkaç gündür, siyasette üslup meselesi üzerine düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki üslup farkı üzerine…

Yazılması gereken bir fark var ve peşinen bence orada Cumhurbaşkanı adına fark edilir bir özensizlik, buna karşı Cumhurbaşkanı adayı adına seçilmiş bir özen dikkat çekiyor.

(…) Cumhurbaşkanı Erdoğan gergin. En zor seçimine girdiği izlenimini her haliyle yansıtıyor. Kaybetme psikolojisi her haline yansıyor. O yüzden de üslubu her türlü yargılamayı, dışlamayı, hatta hakareti içermekten geri kalmıyor. (…) Seçim sürecinde vadedilenler de, bol keseden verilenler de, devletten vatandaşa rahatlatıcı hamleler olmaktan çıkıp, yarın sorumluluğunu göz ardı etmeye kadar varan “kaybetme telaşı”na bağlanıyor ne yazık ki. Özellikle Kılıçdaroğlu’na yönelik aşağılayıcı, küçümseyici dil halkın bir kesiminde alaycı gülümsemeler oluştursa bile, bence o seviyelere yakışmıyor. Ne o, “Bay Kemal”den başlayıp “Bay bay kemal” evrilmenin gülünçlüğünü hatırlatacak bir Allah kulu kalmadı mı oralarda? (…)

Millet İtitfakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise, belli ki, ekip çalışmasının ürünü olan bir kampanyayı yürütüyor. Erdoğan’ın agresifliğini okuyup, ona karşı rahat, esnek, esprili bir imaj geliştiriyor. Pozitif bir kampanya yürütüyor daha açıkçası. Erdoğan’ın seccade vs. eksenli suçlayıcı diline karşılık, Kılıçdaroğlu, kendi İslam aidiyetini “samimi müslüman” gibi daha halk diliyle anlatmaya, “Alevi kimliği” ile “Kul hakkı yemedim”i yanyana getirmeye, yeni bir projeyi halka sunmak söz konusu olduğunda araya “Hadi bismillah” gibi sıcak bir cümle eklemeye itina ediyor. (…)"