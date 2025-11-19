Cloudflare yaklaşık 3,2 milyon dolar tazminat ödeyecek! Küresel kesinti sonrası: Milyonlarca kişi mağdur

CTO, ne olduğunu açıkladı! Cloudflare’in teknoloji sorumlusu (CTO) Dane Knecht, yaşanan kesinti hakkında yeni ayrıntılar paylaştı. Knecht, “Bugün müşterilerimizi ve interneti etkileyen bir problem yaşadık. Olanları şeffaf şekilde paylaşmak önemli, birkaç saat içinde daha detaylı bir rapor sunacağız” dedi. Knecht, sorunun kaynağını şöyle açıkladı: “Bot koruma sistemimizi destekleyen bir hizmette gizli bir hata, rutin bir yapılandırma değişikliğinin ardından çökme başlattı. Bu, ağımızda ve diğer hizmetlerde geniş çaplı bir bozulmaya yol açtı. Bu bir saldırı değildi. Yaşanan sorun, etkisi ve çözüm süresi kabul edilemez.” Microsoft ve AWS de yaşadıkları kesintileri DNS kaynaklı sorunlarla açıklamıştı. Rob Lee, yapılandırma dosyalarının yönlendirme politikalarını, yük dengeleme kararlarını ve trafiğin küresel dağılımını belirlediğini, küçük bir sapmanın bile sistemlerde bellek sorunları, CPU çatışması ve mantıksal hatalara yol açabileceğini belirtti. Mehdi Daoudi, internet devlerinin yaşadığı bu zincirleme kesintilerin tekrarlanabileceğini vurgulayarak, “Cloudflare aksırdığında şikayet mi edeceksiniz, yoksa bunun etrafında yedek plan mı geliştireceksiniz?” dedi. Uzmanlara göre, dijital altyapının giderek yoğunlaşması, şirketlerin felaket senaryoları için güçlü yedekleme ve dayanıklılık stratejileri geliştirmesini zorunlu kılıyor.