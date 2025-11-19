  • İSTANBUL
Cloudflare yaklaşık 3,2 milyon dolar tazminat ödeyecek! Küresel kesinti sonrası: Milyonlarca kişi mağdur

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Cloudflare yaklaşık 3,2 milyon dolar tazminat ödeyecek! Küresel kesinti sonrası: Milyonlarca kişi mağdur

Japonya'da mahkeme, manga korsanlığına hizmet ettiği gerekçesiyle ABD merkezli Cloudflare şirketinin yaklaşık 3,2 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Cloudflare’de meydana gelen arıza, internetin önemli bir bölümünü etkileyerek zincirleme milyonlarca kişide ve X, ChatGPT, Spotify ve Canva gibi popüler platformlar saatlerce erişilemez hale geldi.

2
#1
Foto - Cloudflare yaklaşık 3,2 milyon dolar tazminat ödeyecek! Küresel kesinti sonrası: Milyonlarca kişi mağdur

Dünyanın önde gelen web altyapı şirketlerinden Cloudflare, dün saatler süren bir kesinti yaşadı. Dünyanın X, Spotify, Canva, ChatGPT gibi büyük platformlarının yanısıra Türkiye'deki bir çok internet sitesine de erişim sorunları yaşandı. Bu kesinti, son bir ayda Microsoft Azure ve Amazon Web Services (AWS) gibi devlerin yaşadığı arızaların ardından sektörde yaşanan üçüncü büyük sorun olarak kayıtlara geçti.

#2
Foto - Cloudflare yaklaşık 3,2 milyon dolar tazminat ödeyecek! Küresel kesinti sonrası: Milyonlarca kişi mağdur

The Verge'e konuşan internet performans izleme platformu Catchpoint’in CEO’su Mehdi Daoudi, yaşanan arızayı “şirketler için bir uyanış çağrısı” olarak nitelendirdi. Daoudi, “Herkes tüm yumurtalarını tek bir sepete koyuyor ve bir sorun çıktığında şaşırıyor. Şirketlerin yedeklilik ve dayanıklılığı sağlamak onların sorumluluğu” dedi.

#3
Foto - Cloudflare yaklaşık 3,2 milyon dolar tazminat ödeyecek! Küresel kesinti sonrası: Milyonlarca kişi mağdur

İnternet'in yaklaşık yüzde 20'si Cloudflare üzerinden çalışıyor Cloudflare, internetin önemli bir bölümünü çalıştıran bir altyapı sağlayıcısı olarak öne çıkıyor. Şirketin içerik dağıtım ağı (CDN) ve DDoS koruma hizmetleri, siteleri çevrimiçi tutarken yüksek performans ve güvenlik sağlıyor. Geçen yıl yapılan açıklamaya göre, internetin yaklaşık yüzde 20’si Cloudflare ağı üzerinden çalışıyor ve Fortune 500 şirketlerinin yüzde 35’ine hizmet veriyor. Bu da şirketin altyapı sektöründeki önemini gözler önüne seriyor.

#4
Foto - Cloudflare yaklaşık 3,2 milyon dolar tazminat ödeyecek! Küresel kesinti sonrası: Milyonlarca kişi mağdur

Yaşanan kesinti, web altyapı sektöründeki yoğunlaşmanın risklerini bir kez daha gösterdi. AWS ve Microsoft Azure’un kısa süre önceki kesintileri, internetin büyük bölümlerinin yalnızca birkaç sağlayıcıya bağımlı olduğunu ortaya koymuştu. Signal uygulamasının başkanı Meredith Whittaker, “Pratikte tüm altyapı 3-4 oyuncunun elinde. Küçük sapmalar bile büyük sonuçlar doğurabilir” dedi. Cloudflare, arızanın kaynağını otomatik olarak oluşturulan bir yapılandırma dosyasına bağlamıştı. Şirket sözcüsü Jackie Dutton, “Dosya, beklenen giriş sayısını aştı ve bir dizi Cloudflare hizmetini yöneten yazılım sisteminde çökme tetikledi” açıklamasını yaptı. SANS Enstitüsü AI ve Araştırma Başkanı Rob Lee de, “Cloudflare ölçeğinde altyapıyı işletirken küçük sapmalar bile büyük sonuçlar doğurabilir. Bu platformlar hız için tasarlandığı için en küçük gecikme bile trafiği tamamen durdurabilir” değerlendirmesini yaptı.

#5
Foto - Cloudflare yaklaşık 3,2 milyon dolar tazminat ödeyecek! Küresel kesinti sonrası: Milyonlarca kişi mağdur

CTO, ne olduğunu açıkladı! Cloudflare’in teknoloji sorumlusu (CTO) Dane Knecht, yaşanan kesinti hakkında yeni ayrıntılar paylaştı. Knecht, “Bugün müşterilerimizi ve interneti etkileyen bir problem yaşadık. Olanları şeffaf şekilde paylaşmak önemli, birkaç saat içinde daha detaylı bir rapor sunacağız” dedi. Knecht, sorunun kaynağını şöyle açıkladı: “Bot koruma sistemimizi destekleyen bir hizmette gizli bir hata, rutin bir yapılandırma değişikliğinin ardından çökme başlattı. Bu, ağımızda ve diğer hizmetlerde geniş çaplı bir bozulmaya yol açtı. Bu bir saldırı değildi. Yaşanan sorun, etkisi ve çözüm süresi kabul edilemez.” Microsoft ve AWS de yaşadıkları kesintileri DNS kaynaklı sorunlarla açıklamıştı. Rob Lee, yapılandırma dosyalarının yönlendirme politikalarını, yük dengeleme kararlarını ve trafiğin küresel dağılımını belirlediğini, küçük bir sapmanın bile sistemlerde bellek sorunları, CPU çatışması ve mantıksal hatalara yol açabileceğini belirtti. Mehdi Daoudi, internet devlerinin yaşadığı bu zincirleme kesintilerin tekrarlanabileceğini vurgulayarak, “Cloudflare aksırdığında şikayet mi edeceksiniz, yoksa bunun etrafında yedek plan mı geliştireceksiniz?” dedi. Uzmanlara göre, dijital altyapının giderek yoğunlaşması, şirketlerin felaket senaryoları için güçlü yedekleme ve dayanıklılık stratejileri geliştirmesini zorunlu kılıyor.

