Ağızda metal tadı neden olur? | "Ağzımda metal tadı var"

Ağızda metal tadı hissetmek binlerce kişinin başına gelmiş bir durumdur. Altında yatan sebep, kişiden kişiye ve rahatsızlığa göre değişkenlik göstersede, ağızda metal tadı hissetmek bir sorundur ve en kısa sürede bir uzmana başvurmak gerekir. Peki ama ağızdaki metalik tat neden oluşur? Ağızda metal tadın olması normal veya doğal bir durum mudur? "Ağzımda metal tadı hissediyorum" diyen biri ne yapmalıdır? Ağızdaki metal tadı hangi hastalığın habercisidir? Hamilelik, reflü, diş taşı, diş eti iltihabı, ilaç, sigara, sinüzit ve vitamin yüksekliği ağızdaki metal tadının artmasına sebep olur mu? İşte detaylar...