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Sağlık

Ağızda metal tadı neden olur? | "Ağzımda metal tadı var"

Ağızda metal tadı hissetmek binlerce kişinin başına gelmiş bir durumdur. Altında yatan sebep, kişiden kişiye ve rahatsızlığa göre değişkenlik göstersede, ağızda metal tadı hissetmek bir sorundur ve en kısa sürede bir uzmana başvurmak gerekir. Peki ama ağızdaki metalik tat neden oluşur? Ağızda metal tadın olması normal veya doğal bir durum mudur? "Ağzımda metal tadı hissediyorum" diyen biri ne yapmalıdır? Ağızdaki metal tadı hangi hastalığın habercisidir? Hamilelik, reflü, diş taşı, diş eti iltihabı, ilaç, sigara, sinüzit ve vitamin yüksekliği ağızdaki metal tadının artmasına sebep olur mu? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:21:00 -
Ağızda metal tadı neden olur? | "Ağzımda metal tadı var"

Ağız içerisinde metal tadını hissetmek, sanılanın aksine, binlerce kişinin yaşadığı bir sorundur. Yani yalnız değilsiniz. Söz konusu problemin altında yatan sorun ises değişkendir. Ağızda hissedilen metal tadı, kimi zaman baskın, kimi zaman hafif ve ara sıra kendini belli etsede, mutlaka bir uzmana başvurmak gerekir. 

Ağızda metal tadı hissedilmesinin nedenleri

  • Ağız sağlığı ve sinüs sorunları bu durumu tetikleyebilir. Dişlerde plak birikimi, gingivit, periodontit, diş çürümesi ve apseler metalik bir tat almanıza neden olabilir. 
  • Antibiyotik, diyabet ilaçları, diyet ilaçları, kalp ve tansiyon ilaçları, kanser ilaçları, tiroid ilaçları, artrit ilaçları, osteoporoz ilaçları, glokom ilaçları, mide yanması ilaçları, Potasyum iyodür, interferon, lityum, fomepizol, mikofenolat, demir takviyeleri, östrojen takviyesi, disulfiram, griseofulvin, methocarbamol ağızda metal tadının oluşmasına sebep olan ilaçlardır.
  • Sinir sistemi hastalıkları; koku almak ve doğruda bağlantılı olarak tat alma duyusunuda etkileyebilir.
  • Hamilelik döneminde yaşanan hormon bozuklukları, bu sorunu tetikleyebilir.
  • Bakır ve demir gibi metallerin vücutta yüksek olması ağızda oluşan metal hissini artırabilir.
  • Burun tıkanıklığına veya akıntısına yol açan alerjiler tat almayı mutlaka etkiler. Alerji sırasında histamin salınımı koku ve tat alma duyusunu değiştirebilir.
  • Sigara içmek ağızda metal tadı hissedilmesine neden olur.
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