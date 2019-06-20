Acılı ezme tarifi | Yapımı kolay ve leziz bir meze

Lokantalarda yediğiniz, etlerin yanına yakışan ve damakları şenlendiren bu mezenin yapımı çok basit. Denediktan sonra devamlı yapmak isteyeceksiniz.

Malzemeler

Yarım demet maydanoz

1 kuru soğan

2 yeşil biber

1 acı biber

2 kapya biber

4 domates

2 diş sarımsak

2 limon

1 çay bardağı zeytinyağı

nane

karabiber

tuz

toz biber

sumak

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

Yapılışı

Derin bir kap içerisine; maydanoz, soğan, biberler ve domatesi ince ince keserek harmanlayın. Mümkünse satırla geçmeniz daha iyi olacaktır.

Başka bir kase içerisinde; 2 limonun suyunu, sarımsağı, zeytinyağını, salçaları ve baharatları koyarak karıştırın. Bu sosu, kestiğiniz sebzelerin üzerine dökün ve karıştırın.

Her şeyi harmanladıktan sonra, yarım saat kadar dinlendirip servis edin.

Afiyet olsun...