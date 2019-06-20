Acılı ezme tarifi | Yapımı kolay ve leziz bir meze
Yöresel tatlarımızdan olan bu mezeyi yapmak aslında çok basit..20 Haziran 2019 Perşembe 10:22
Lokantalarda yediğiniz, etlerin yanına yakışan ve damakları şenlendiren bu mezenin yapımı çok basit. Denediktan sonra devamlı yapmak isteyeceksiniz.
Malzemeler
- Yarım demet maydanoz
- 1 kuru soğan
- 2 yeşil biber
- 1 acı biber
- 2 kapya biber
- 4 domates
- 2 diş sarımsak
- 2 limon
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- nane
- karabiber
- tuz
- toz biber
- sumak
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
Yapılışı
Derin bir kap içerisine; maydanoz, soğan, biberler ve domatesi ince ince keserek harmanlayın. Mümkünse satırla geçmeniz daha iyi olacaktır.
Başka bir kase içerisinde; 2 limonun suyunu, sarımsağı, zeytinyağını, salçaları ve baharatları koyarak karıştırın. Bu sosu, kestiğiniz sebzelerin üzerine dökün ve karıştırın.
Her şeyi harmanladıktan sonra, yarım saat kadar dinlendirip servis edin.
Afiyet olsun...
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