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Acılı ezme tarifi | Yapımı kolay ve leziz bir meze

Yöresel tatlarımızdan olan bu mezeyi yapmak aslında çok basit..

20 Haziran 2019 Perşembe 10:22
Acılı ezme tarifi | Yapımı kolay ve leziz bir meze

Lokantalarda yediğiniz, etlerin yanına yakışan ve damakları şenlendiren bu mezenin yapımı çok basit. Denediktan sonra devamlı yapmak isteyeceksiniz.

Malzemeler

  • Yarım demet maydanoz
  • 1 kuru soğan
  • 2 yeşil biber
  • 1 acı biber
  • 2 kapya biber
  • 4 domates
  • 2 diş sarımsak
  • 2 limon
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • nane 
  • karabiber
  • tuz
  • toz biber
  • sumak
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası

Yapılışı

Derin bir kap içerisine; maydanoz, soğan, biberler ve domatesi ince ince keserek harmanlayın. Mümkünse satırla geçmeniz daha iyi olacaktır.

Başka bir kase içerisinde; 2 limonun suyunu, sarımsağı, zeytinyağını, salçaları ve baharatları koyarak karıştırın. Bu sosu, kestiğiniz sebzelerin üzerine dökün ve karıştırın.

Her şeyi harmanladıktan sonra, yarım saat kadar dinlendirip servis edin.

Afiyet olsun...

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:22
  1. acılı ezme
  2. meze tarifi

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