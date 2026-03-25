Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
74 yaşındaki alzheimer hastası 42 gündür bulunamıyor

Konya'nın Hadim ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki alzheimer hastası Mevlüt Aybattı, 42 gündür bulunamadı. Ekipler ve bölge halkı arama çalışmalarını devam ediyor.

Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Dedemli Mahallesi'nde ikamet eden 74 yaşındaki alzheimer hastası Mevlüt Aybattı, 11 Şubat 2026'dan bu yana kayıp olarak aranıyor. Kaybolan Aybattı'yı bulmak için Hadim'de güvenlik güçleri ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarına jandarma ekipleri, AFAD personeli, itfaiye ekipleri de katılıyor. Kırsal alanlar, ormanlık bölgeler, dere yatakları, su altı alanlar ve mahalle çevresi tek tek taranıyor. Ayrıca, yöre halkı da çalışmalara destek veriyor.

Mevlüt Aybattı'nın oğlu Erol Aybattı, babasının 1.5 aydır kayıp olduğunu belirterek, "Görenlerin bir şey duyanların haber vermesini istiyoruz. Köye geldi 3 gün köyde yaşadı. 4. gün kimse görmemiş. 5. gün arama çalışmaları başladı. Köyün etrafında 50 kilometrelik bir alan arandı ama hala bir ize rastlanmadı. Bir şey duyup gören olursa irtibata geçerse seviniriz" dedi.
Mahalle muhtarı Muzaffer Cavlak ise, "11 Şubat tarihinden beri Mevlüt Aybattı amcamızı arama çalışmalarına devam ediyoruz. Polisimiz, jandarmamız, AFAD ve devletimizin diğer tüm imkanları burada. Her türlü arama çalışmaları son hız devam ediyor. En son görüntüsü 11 Şubat kahvehanede oturup çay kahve içti. Ondan sonra da bir haber alınamadı" dedi.

