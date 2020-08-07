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Tarih

7 Ağustos tarihte bugün | 7 Ağustos'ta neler oldu?

7 Ağustos tarihte bugün köşesini sizler için derledik. Geçmişte yaşanmış,unutulmaya yüz tutmuş olaylar haberimizin detayında yer alıyor. Peki ama bugün neler oldu, kimler doğdu ve kimler öldü? 7 Ağustos'ta hangi olaylar meydana geldi? Tarihte bugün ne günü? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-07 09:41:00 -
7 Ağustos tarihte bugün | 7 Ağustos'ta neler oldu?

 

317 - Konstantin hanedanına mensup Roma imparatoru II. Constantius doğdu.

461 -  Roma imparatoru Majorian (Iulius Valerius Maiorianus) öldü.

626 - Konstantinopolis (İstanbul) kuşatması, Avarlar ve Slavlar'ın yardımıyla kalktı.

1560 - Macar seri katil Elizabeth Báthory doğdu.

1580 - Osmanlı Sadrazamı Lala Mustafa Paşa hayatını kaybetti.

1794 - Pensilvanya'da çiftçiler, alkollü içkilere getirilen vergilere karşı isyan başlattı.

1807 - İlk buharlı yolcu gemisi Clermont, New York-Albany arasında ilk seferini gerçekleştirdi.

1819 - Simón Bolívar ve Francisco de Paula Santander komutasındaki 3 bin kişilik ordu, Boyacá yakınlarında İspanya Krallık güçlerini yendi.

1919 - Erzurum Kongresi sona erdi.

1924 - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Nasturi ayaklanması başladı.

1936 - Yaşar Erkan, Berlin Olimpiyatları'nda grekoromen güreşte 61 kilo şampiyonu oldu.

1942 - ABD ile Japonya arasında Guadalcanal savaşı başladı.

1955 - Sony'nin öncül kuruluşlarından "Tokyo Telecommunications Engineering" tarafından üretilen ilk transistörlü radyonun satışına Japonya'da başlandı.

1960 - Fildişi Sahili, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.

1964 - Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları, Kıbrıs'ta Rum mevzilerini bombaladı.

1970 - Kaliforniya'da bir hakim (Harold Haley) Mahkeme'de önce rehin alındı ve daha sonra da öldürüldü. Amaç, göz altına alınan Kara Gerilla Ailesi örgütü üyesi George Jackson'ı serbest bıraktırmaktı.

1974 - İp cambazı Philippe Petit, Dünya Ticaret Merkezinin ikiz kuleleri arasında, yerden 417 m yükseklikte gösteri yaptı.

1976 - Viking 2 uzay aracı, Mars'ın yörüngesine yerleşti.

1978 - Türkiye Yazarlar Birliği kuruldu.

1981 - The Washington Star gazetesi, 128 yıllık yayın hayatına son verdi.

1982 - Ankara Esenboğa Havalimanı'na iki ASALA militanının düzenlediği saldırıda Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yanı sıra 7 kişi yaşamını yitirdi, 72 kişi de yaralandı.

1989 - Millî Piyango İdaresi, 'Kazı-Kazan' oyununu başlattı.

1990 - Kuveyt'in Irak Birlikleri'nce işgali üzerine, Amerika Birleşik Devletleri "Çöl Kalkanı" harekâtını başlattı. Savaş uçakları Suudi Arabistan'a gönderildi.

1998 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Darüsselam ve Nairobi'deki Konsoloslukları'na yapılan bombalı saldırılarda 224 kişi öldü.

1998 - Trabzon'un Köprübaşı ilçesinin Beşköy beldesinde meydana gelen sel felaketinde 47 kişi öldü.

2008 - Gürcistan, tek yanlı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'da askeri operasyon başlatmasının ardından; Güney Osetya, Rusya, Abhazya ile Gürcistan arasında, Güney Osetya Savaşı başladı.

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