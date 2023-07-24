24 Temmuz 1995: Batı Trakya Türkleri Lideri Dr. Sadık Ahmet'in vefatı

Batı Trakya’daki Gümülcine vilayetinin Küçük Sirkeli köyünde 1947 yılında dünyaya gelen Dr. Sadık Ahmet, Ankara ve Selanik’teki tıp öğreniminin ardından, yaklaşık 3 yıl Yunan ordusunda zorunlu askerlik görevini yaptı. 1978 yılında ailesinin yanına hekim olarak dönen Sadık Ahmet, 1985’te Batı Trakya’daki hak ihlallerine dikkati çekmek için imza kampanyası başlattı.







Ahmet, Ankara ve Selanik’teki tıp öğreniminin ardından Yunan vatandaşı olarak yaklaşık 3 yıl süren zorunlu askerlik görevini tamamladı. 1978’den itibaren topluma doktor kimliğiyle hizmet veren Ahmet, Türk-Yunan ilişkilerinin Kıbrıs sorunu nedeniyle gerginleştiği dönemde Yunanistan’ın Batı Trakya Türk Azınlığı üzerinde kurduğu siyasi baskıya dikkat çekmek üzere harekete geçti. Ahmet, 1985’te Batı Trakya Türklerinin sesini uluslararası kamuoyuna duyurmayı amaçlayan bir imza kampanyası başlattı ancak kampanya nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı. 1988’de kampanya nedeniyle 30 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ahmet, Batı Trakya Türklerine “Türk” diye hitap ettiği için 1990’da yine hapis cezasına çarptırıldı.







Yunanistan’ın, azınlığın Türk kimliğini tanımaması, bunun yerine “Müslüman Azınlık” tanımlamasını kullanması, vatandaşlık anayasasının 19. maddesinin bahane gösterilerek on binlerce kişinin vatandaşlıktan çıkarılması gibi birçok sorunun takipçisi olan Ahmet, 1989 genel seçimlerinde Yunanistan’da Batı Trakyalı Türklerin oylarıyla seçilen ilk bağımsız milletvekili oldu ancak birkaç ay içinde milletvekilliği iptal edildi.







1990’da konuşmalarında azınlık için “Türk” tanımını kullanması nedeniyle tutuklanan Ahmet, 2 ay cezaevinde kaldı. Aynı yıl ikinci kez milletvekili seçilen Ahmet, 1991’de Batı Trakya Türk Azınlığını temsil eden ilk ve tek siyasi parti olan Dostluk, Eşitlik ve Barış (DEB) Partisini kurdu.



Bunun üzerine Yunanistan, seçim sisteminde değişikliğe giderek yüzde 3 seçim barajı uygulamasını getirdi. Bu uygulamayla bir adayın bağımsız milletvekili olabilmesi için sadece kendi bölgesinde değil Yunanistan genelinde oyların yüzde 3’ünü alması şart koşuldu. Bu nedenle yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip Yunanistan’da yaşayan 150 bin Batı Trakyalı Türk’ün bağımsız milletvekili çıkarması, Dr. Sadık Ahmet’ten sonra bir daha mümkün olmadı.







Ahmet’in kurduğu DEB Partisi ise genel seçimlere katılmasa da bölgedeki siyasi faaliyetlerini sürdürüyor. Sadık Ahmet, Batı Trakya’daki azınlığın haklarını koruyan Lozan Barış Anlaşması’nın 72. yılında 24 Temmuz 1995’te henüz 48 yaşındayken “şüpheli” bir trafik kazasında yaşamını yitirdi.