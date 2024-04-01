Youtube Müzik, tasarımını değiştirdi!

YouTube Music’in paylaşım sayfasında yapılan bu yenilik, kullanıcı deneyimi açısından birkaç fayda sağlayabilir: Daha iyi tek elle kullanım: Paylaşım sayfasının boyutunun küçülmesi, tek elle kullanımı kolaylaştırıyor. Özellikle büyük ekranlı cihazlarda bu, kullanıcılar için önemli bir ergonomik iyileştirme olabilir. Daha az görsel karmaşa: Paylaşım seçeneklerinin bir kaydırma çubuğunda sıralanması, görsel olarak daha az karmaşık bir arayüz sunuyor ve kullanıcıların istedikleri seçeneği daha hızlı bulmalarını sağlıyor. Hızlı erişim seçenekleri: En sık kullanılan paylaşım seçeneklerinin (“Linki Kopyala” ve “Diğer Uygulamalarla Paylaş”) doğrudan erişilebilir olması, paylaşım işlemlerini hızlandırıyor ve kullanıcıların zamandan tasarruf etmelerine yardımcı oluyor. Kullanıcı arayüzü uyumu: YouTube uygulamasıyla benzer bir tasarım kullanılması, Google uygulamaları arasında tutarlı bir kullanıcı deneyimi sunar ve kullanıcıların farklı uygulamalar arasında geçiş yaparken adaptasyon süresini azaltabilir.