Yasin Suresi'nin okunuşu, faziletleri ve sırları!

Yasîn sûresinin faydaları - Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: "Kur'ân-ı kerîmde bir sûre vardır ki, ona Allah katında "Azîme" denir. O sûreyi okuyan kimse, kıyâmet günü çok kimseye şefaat edecektir. O sûre Yasîn sûresidir." Yasîn sûre-i şerîfesini okumanın faidelerinden birkaçı: 1- Eceli gelmiyen hasta şifâ bulur. 2- Eceli gelen hasta ölüm acısı duymaz. 3- Ölürken Cennet meleklerini görür. 4- İnsan korktuğundan emin olur. 5- Garipler yardımcı bulur. 6- Aç olan, tok olur. Yani ummadığı yerden rızık gelir. 7- Susuz olan, kanıncaya dek su bulur. 8- Bekarların evlenmesi kolay olur. 9- Elbisesi olmayan elbise bulur. 10- Kaybolan şey bulunur. Fakat bunlara niyet ederek ve inanarak okumak lazımdır. İmâm-ı Şa'rânî buyuruyor ki: "Hastam iyi olursa veya şu işim hasıl olursa, sevâbı Seyyidet Nefîse hazretlerine olmak üzere, Allah için, üç Yasîn okumak veya bir koyun kesmek nezrim olsun derse, bu dileğinin kabul olduğu çok tecrübe edilmiştir." Malik bin Yesar (ra)' dan rivayet edilmiştir: Peygamber (sav); "Kur'an'ın kalbi Yasin-i Şerif'tir. Kim onu Allah rızasını talep ederek ve ahiret sevabı için okursa, Allah onun günahlarını mağfiret eder. Onu ölülerinizin üzerine okuyunuz." buyurdu. -Ebu Hureyre (ra)' dan rivayet edilmiştir: Peygamber (sav) şöyle buyurdu; "Kim bir gecede, Allah rızası için Yasin'i okursa günahları af olunur." -Enes (ra)' dan rivayet edilmiştir: dedi ki; Rasulullah (sav) buyurdu: "Herşeyin bir kalbi vardır ve Kur'an'ın kalbi de Yasin'dir. Her kim Sure-i Yasin'i okursa Allah ona bu sureyi okuması sebebiyle Kur'an'ı on kere okumuş kadar sevap ihsan eder." -Hz. Ali (ra)' den rivayet edildiğine göre Rasulullah (sav) kendilerine şöyle demiştir: "Ya Ali! Yasin Suresini oku, zira Yasin Suresinde on bereket vardır; 1-Yitigi olan okursa yitigine kavuşur, 2-Niyeti-dileği ve duası kabul olur 3-Çıplak okursa giydirilir, 4-Onu okuyan aç doyar, 5-Bekar okursa evlendirilir, 6-Yolcu okursa yolculuğunda yardım görür, 7-Susuz okursa suya kanar, 8-Hasta okursa afiyet bulup iyileşir, 9-Korku içinde olan okursa korktuğundan emin olur, 10-Ölümcül hastanın yanında okunsa elem ve ızdırabı hafifler. -Aişe (ra)' dan; "Muhakkak ki Kur'an'da bir sure vardır. Kendisini çok okuyana şefaat eder. Dinleyen ise mağfiret olunur. O, Sure-i Yasin dir. "Her gece Yasîn sûresini okuyan kimse, muhakkak sûrette şehid olarak ölür."