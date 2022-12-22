Yaşadıkları filmlere konu oldu! Hayatta kalmak için arkadaşlarını yediler

ARKADAŞLARINI YEDİLER Kazadan sonra bir süre çikolata, reçel, kuru yemiş ve şekerlemeyle hayatta kalmaya çalışan kazazedeler, yiyeceklerin tükenmesinin ardından hayatını kaybeden arkadaşlarının ve aile üyelerinin cesetlerini yeme gerçeğiyle karşı karşıya kaldılar. Roberto Canessa, durumun kaçınılmaz olduğunu anladığında uçağın enkazından aldığı bir cam parçasını bıçak olarak kullanmaya karar verdi. Bir tıp öğrencisi olduğu için, kazazedeler içinde bunu yapabilecek en uygun kişi ondan başkası değildi. Canessa anıları anlattığı kitapta yaşananlardan bahsederken, “Kazadan 9 gün sonraki o ilk kesiği asla unutmayacağım. Kestiğimiz etleri enkazdan çıkararak yaptığımız bir sac levhanın üzerine koyduk. Herkes son gücüne kadar dayandı ve tükendiğimizde pişirdiğimiz etleri yemeye koyulduk. Bunun kararını hepimiz ayrı ayrı verdik ve bunu bir defa yaptığımızda artık geri dönüşü yoktu. Bu bizim masumiyetle olan vedalaşmamızdı” ifadelerini kullandı. "Bizi yamyamlıkla suçlayanlar olduğunu gördüm. Ancak birini öldürdüğünüz zaman yamyam olursunuz" diyen Canessa şunları da ekledi: "Yapılan suçlamaları umursamıyorum. Bunu yapmak zorundaydık. Ölü bedenler, ihtiyacımız olan protein ve yağa sahipti ve hayatta kalmak için bunu yaptık." 72 GÜN SONRA KENDİ ÇABALARIYLA KURTULDULAR Hayatta kalma mücadelesiyle geçen günlerin ardından kazazedeler, kurtulmak için bir şeyler yapmaya karar verdi ve aralarında hala dayanıklı kalabilen 3 kişiyi seçti. Nando Parrado, Antonio Vizintin ve Canessa, ilk olarak çevrelerinde ne olduğunu anlamak için kaza bölgesinde dolaşmaya başladı. Kurtulmaya yönelik ilk çabaların ardından kazazedelerin morali bozulmuştu. Çünkü kazanın yaşandığı yerin etrafından insana dair hiçbir iz yoktu. Her yer sonu gelmeyecek gibi duran kar ve dağlarla kaplıydı. İlk yaptıkları denemenin ardından kaza bölgesine geri dönen Parrado, Vizintin ve Canessa daha kapsamlı şekilde hazırlanarak kazadan tam 2 ay sonra 12 Aralık günü tekrar birilerini bulmak amacıyla kaza bölgesinden ayrıldı. Yaklaşık 9 gün süren yürüyüşün 3'üncü gününde Vizintin yeterli yiyecek olmadığı için Parrado ve Canessa’nın yanından ayrılarak kaza alanına geri döndü. Vizintin’in kaza alanına geri dönmesi sadece 3 saat sürmüştü. Parrado ve Canessa, yürüyüşlerinin 9'uncu gününde ulaştıkları bir nehir kenarında ateş yakmaya çalışırken karşı kıyıda görünen karartılar dikkatlerini çekti. İkili, yaklaşık 2 ay sonra ilk kez yabancı insanlar gördüklerini fark ettiklerinde derhal harekete geçti. Parrado ve Canessa durumlarını karşıdakilere anlatmaya çalıştı ve karşı kıyıdaki insanların “Yarın” diye bağırdığını duydu. Geceyi nehir kıyısında geçiren ikili ertesi gün geri dönen atlıları gördü. Parrado ve Canessa karşı kıyıdakilerin taşa sarıp attığı kağıt ve kalemle yaşananları anlattı ve yardım ekiplerine haber verilmesini istedi. FH-227D kazasından sağ olarak kurtulanlar olduğu öğrenildikten kısa süre sonra arama kurtarma ekipleri tekrar harekete geçti. 22 Aralık'ta Şili Hava Kuvvetleri tarafından bölgeye gönderilen helikopter hayatta kalanların yarısını kaza alanından çıkardı. Ertesi gün gelen başka bir helikopter de enkaz çevresinde bulunan son kişileri alarak bölgeden ayrıldı.