Yaşadıkları filmlere konu oldu! Hayatta kalmak için arkadaşlarını yediler

Atlantik Okyanusu'na kıyısı olan ve Uruguay’ın başkenti olan Montevideo şehrindeki Stella Maris Koleji'nin ragbi takımı "Old Christians" üyeleri, Şili’nin başkenti Santiago’da yapılacak karşılaşmaya gitmeye hazırlanıyordu. Yolculuk için Uruguay ordusu devreye girmiş, kaynakları kısıtlı olan Old Christians takımının Şili’ye sorunsuz şekilde ulaşması için 571 sefer sayılı Fairchild FH-227D tipi bir uçak görevlendirilmişti. 4 yaşındaki uçak, Montevideo’dan kalkacak, Güney Amerika’yı bir bıçak gibi kesen And Dağları'nı aşarak Şili’ye ulaşacaktı. En azından planlanan buydu.