Yalova'da üretiyor... Tam 30 ülkeye satıyor

Çocuk yaşlarda antika tamiri yapan ve el sanatlarını antika eserler üzerinde uygulayan 49 yaşındaki Mustafa Kozluoğlu, gençlik döneminde tanıdıklarının isteği üzerine belli model ve marka tabancalara el işlemeli kabza üretmeye başladı. Yaptığı işlerin yoğun talep görmesi üzerine bu alana yönelen Kozluoğlu, Balıkesir'de ahşap kabza üretimi için genç yaşta atölye kurarak sektöre girdi. Kozluoğlu, yıllarca bu kentte yaptığı üretimi 12 sene önce Yalova'ya taşıyarak Kirazlı Sanayi Sitesi'nde fabrika kurdu. Çalışanlarına eğitim veren Kozluoğlu, zamanla Türkiye'deki silah üreticisi firmalardan gelen talepler üzerine kabza imal etti. Yurt dışına da açılan ve ürünlerini ABD, Almanya, Fransa, İsviçre ve Ürdün'ün aralarında olduğu 30 ülkeye ihraç eden Kozluoğlu, 35 yıldır sektörde faaliyet gösteriyor. Ahşap parçalarını işleyen çalışanlar, desen, yazı, bayrak ve motiflerle süsleyip kabzaların üretimini gerçekleştiriyor.