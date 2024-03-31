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Xiaomi güncellemesi açıklandı! Hangi modeller alacak?

2024-03-31 11:19:52
Xiaomi güncellemesi açıklandı! Hangi modeller alacak?

Xiamo, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için HyperOS güncellemesi alacak modelleri açıkladı.

#1
Foto - Xiaomi güncellemesi açıklandı! Hangi modeller alacak?

Xiaomi'nin 2023 yılında tanıttığı Android tabanlı HyperOS için dağıtım çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.Son olarak marka, 2024’ün ikinci çeyreğinde HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi modellerini açıkladı. İşte liste…

#2
Foto - Xiaomi güncellemesi açıklandı! Hangi modeller alacak?

HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi modelleri Yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget’lar getiren HyperOS, kilit ekranı için daha fazla özelleştirme seçeneği sunuyor.

#3
Foto - Xiaomi güncellemesi açıklandı! Hangi modeller alacak?

Kontrol merkezinin ise MIUI 14‘e benzese de daha modern bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra performans tarafında da önemli bir artış olduğunu unutmamakta fayda var.

#4
Foto - Xiaomi güncellemesi açıklandı! Hangi modeller alacak?

Tabii bu gibi yenilikler olduğu için kullanıcılar, HyperOS‘u merakla bekliyor.

#5
Foto - Xiaomi güncellemesi açıklandı! Hangi modeller alacak?

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre 2024’ün ikinci çeyreğinde yani nisan, mayıs ve haziran ayları içerisinde toplamda 16 model HyperOS güncellemesi alacak.

#6
Foto - Xiaomi güncellemesi açıklandı! Hangi modeller alacak?

Bu modeller arasında Xiaomi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11X, Xiaomi Pad 5, Redmi K50i, Redmi 13C ve Redmi Note 11 serisi de yer alıyor. Dağıtım çalışmaları, 1 Nisan itibariyle başlayacak. Xiaomi tarafından açıklanan güncelleme alacak modeller listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

#7
Foto - Xiaomi güncellemesi açıklandı! Hangi modeller alacak?

Nisan, mayıs ve haziran aylarında HyperOS güncellemesi alacak modeller şu şekilde sıralandı; Xiaomi 11 Ultra Xiaomi 11T Pro Xiaomi Mi 11X Xiaomi 11I HyperCharge Xiaomi 11 Lite Xiaomi 11i Xiaomi Mi 10 Xiaomi Pad 5 Redmi K50i Redmi 13C Redmi 12 Redmi 11 Prime 5G Redmi Note 11 Redmi Note 11s Redmi Note 11 Pro Redmi Note 11 Pro 5G Şimdiye kadar HyperOS güncellemesi alan modeller ise şu şekilde sıralandı; Xiaomi 13 Pro Xiaomi Pad 6 Redmi 12 5G Redmi 12C Redmi 11 Prime Redmi Pad Xiaomi 12 Pro Redmi Note 12 5G Redmi Note 12 Pro 5G Redmi Note 12 Pro+ 5G Redmi Note 13 5G Redmi Note 13 Pro 5G Redmi Note 13 Pro+ 5G

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