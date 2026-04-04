Vay pişkin vay! CHP’li başkandan, “bankamatik sevgili” için “Sizde hiç mi utanma yok” dedirten savunma

AK Parti Grup Başkanvekili Sait Tatlı, 'bankamatik personel' tartışmaları sırasında, Başkan Ömer Eşki'nin "kamu zararını cebimden ödeyeceğim" sözlerine tepki göstererek, bunun gerçek bir sorumluluk alma değil, sorunun üzerini parayla kapatma girişimi olduğunu savundu. "Kamu zararı sadece bir maaş değildir" diyen Tatlı, aylarca yapılmayan hizmetlerin ve Bornova'nın kaybettiği zamanın nasıl telafi edileceğini sordu. İşe gelmeden aylarca maaş alan 'sevgilinin' nasıl fark edilmediğini soran Tatlı, buna benzer başka kişilerin var ise açıklanmasını istedi. Kamu vicdanını yaralayan, güveni zedeleyen bu sürecin ardından Başkan Eşki'yi istifaya çağıran Tatlı, "Hiçbir kamu zararı ödemesi kaybedilen güveni geri getirmez. Güven; adalet, liyakat ve şeffaflıkla kazanılır" dedi.