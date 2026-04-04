Vay pişkin vay! CHP’li başkandan, "bankamatik sevgili" için "Sizde hiç mi utanma yok" dedirten savunma
Haber Merkezi

Vay pişkin vay! CHP’li başkandan, “bankamatik sevgili” için “Sizde hiç mi utanma yok” dedirten savunma

CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yolsuzluktan tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisini işe aldığı skandalla ilgili istifasını isteyenlere beklenmedik bir tepki gösterdi. Eşki'nin pişkinliği "pes" dedirtti.

Foto - Vay pişkin vay! CHP’li başkandan, "bankamatik sevgili" için "Sizde hiç mi utanma yok" dedirten savunma

Uşak Belediye Başkanı'nın sevgilisi A.A'ya belediyede kadro açan CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, istifasını isteyenlere "Kelle verecek adam değilim" cevabını verdi. İzmir'de Bornova Belediye Meclisi toplantısında, yolsuzluk iddiaları nedeniyle tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisi A. A.'nın (21) işe gitmediği halde Bornova Belediyesi'nden maaş aldığı iddiaları ve konu hakkında başlatılan savcılık soruşturması gündeme taşındı.

Foto - Vay pişkin vay! CHP’li başkandan, "bankamatik sevgili" için "Sizde hiç mi utanma yok" dedirten savunma

AK Parti Grup Başkanvekili Sait Tatlı, 'bankamatik personel' tartışmaları sırasında, Başkan Ömer Eşki'nin "kamu zararını cebimden ödeyeceğim" sözlerine tepki göstererek, bunun gerçek bir sorumluluk alma değil, sorunun üzerini parayla kapatma girişimi olduğunu savundu. "Kamu zararı sadece bir maaş değildir" diyen Tatlı, aylarca yapılmayan hizmetlerin ve Bornova'nın kaybettiği zamanın nasıl telafi edileceğini sordu. İşe gelmeden aylarca maaş alan 'sevgilinin' nasıl fark edilmediğini soran Tatlı, buna benzer başka kişilerin var ise açıklanmasını istedi. Kamu vicdanını yaralayan, güveni zedeleyen bu sürecin ardından Başkan Eşki'yi istifaya çağıran Tatlı, "Hiçbir kamu zararı ödemesi kaybedilen güveni geri getirmez. Güven; adalet, liyakat ve şeffaflıkla kazanılır" dedi.

Foto - Vay pişkin vay! CHP’li başkandan, "bankamatik sevgili" için "Sizde hiç mi utanma yok" dedirten savunma

Başkan Ömer Eşki, "Bu saldırıların temeli de anketlerde çıkan sonuçlardır. Herkesin bir yerlerde tanıdıkları var. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunmak ayrı bir şey, benim samimi özrümü çarpıtmak ayrı bir şey. Buradaki mesele, bulunan bir fırsatta bir kötü algı oluşturup siyasi infaz yapmak.

Foto - Vay pişkin vay! CHP’li başkandan, "bankamatik sevgili" için "Sizde hiç mi utanma yok" dedirten savunma

Şunu da söyleyeyim; kelle verecek adam değilim ben" diyerek istifasını isteyen AK Partili meclis üyelerine tepki gösterdi. Meclis'te tartışma büyüyünce Eşki, oturumu erken kapattı.

Cengiz

Haya imanlı insanda olur.imani olmayanda haya olmaz bu kadar basit

Lami

Adam o partiye niye girdi? Her sapkınlığını örterek devam etmek için.
