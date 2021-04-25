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Türkiye
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Vali Hacıbektaşoğlu'ndan üs bölgesine ziyaret

2021-04-25 15:25:38
Vali Hacıbektaşoğlu'ndan üs bölgesine ziyaret

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu askerlere sürpriz yaptı.

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Foto - Hacıbektaşoğlu, üs bölgelerinde görev yapan askerleri ziyaret etti.

Hacıbektaşoğlu, üs bölgelerinde görev yapan askerleri ziyaret etti.

#2
Foto - Gazitepe, Kapıtepe ve Hevektepe üs bölgelerinde askerlerle bir araya gelen Hacıbektaoğlu, Mehmetçikle sohbet etti.

Gazitepe, Kapıtepe ve Hevektepe üs bölgelerinde askerlerle bir araya gelen Hacıbektaoğlu, Mehmetçikle sohbet etti.

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Foto - Yetkililerle de görüşen Vali Hacıbektaşoğlu, üs bölgelerindeki faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Yetkililerle de görüşen Vali Hacıbektaşoğlu, üs bölgelerindeki faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

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