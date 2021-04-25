2021-04-25 15:25:38 Vali Hacıbektaşoğlu'ndan üs bölgesine ziyaret
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu askerlere sürpriz yaptı.
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu askerlere sürpriz yaptı.
Hacıbektaşoğlu, üs bölgelerinde görev yapan askerleri ziyaret etti.
Gazitepe, Kapıtepe ve Hevektepe üs bölgelerinde askerlerle bir araya gelen Hacıbektaoğlu, Mehmetçikle sohbet etti.
Yetkililerle de görüşen Vali Hacıbektaşoğlu, üs bölgelerindeki faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23