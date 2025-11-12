Uzaylı sondası iddiası bilimi ikiye böldü! Güneş sisteminden bile daha yaşlı cisim: 7 milyar yıldır seyahat ediyor

“HARVARD’IN ONU KOVMAK İÇİN NEYİ BEKLEDİĞİN İMERAK EDİYORUM” Bilim dünyasından birçok kişi, özellikle de "3I/ATLAS" üzerinde çalışmalar yapan uzmanlar, Loeb'un başını çektiği bu fikirlere katılmıyor. Emmanuel Jehin, "Bunun bir kuyruklu yıldız olduğuna şüphe yok. Güneş Sistemi'nde gördüğümüz diğer pek çok kuyruklu yıldıza benziyor. Dediğim gibi sadece bazı ayırt edici özelliklere ve (kimyasal) miktar farklılıklarına sahip. Hepsi bu." dedi. Loeb'un "3I/ATLAS"a yönelik teleskop üzerinden çalışmalarının olmadığını, bilimsel araştırma prosedürlerini uygulamadığını, yazılarını hakemli dergilerde yayımlamadığını ve bilim camiasında saygı görmediğini dile getiren Jehin, şu ifadeleri kullandı: "Harvard'ın onu kovmak için neyi beklediğini merak ediyorum çünkü bilim insanlarının itibarını gerçekten çok kötü şekilde zedeliyor. Bilim insanları olarak elbette alternatif teorileri çok seviyoruz. Bizim işimizin özünde bir şeyleri bulmaya çalışmak var fakat yine de kurallara uyuyoruz ve temel mantığa bağlı kalıyoruz. O ise sadece sansasyon yaratmak için konuşuyor." Ye Quanzhi de "3I/ATLAS"a yönelik bilgilerin henüz çok sınırlı olduğunun altını çizerek, “Ancak bana ilk günden beri doğal gibi görünüyor. Şimdiye kadar 'Bir saniye, bu sıradan kuyruklu yıldız davranışıyla açıklanamaz.' dediğim hiçbir an olmadı." ifadelerini kullandı. Kamuoyunun kuyruklu yıldıza yoğun ilgi göstermesinden ve yanıtlar aramasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Ye, diğer yandan meseleyi bilimsel açıdan ele almanın önemine ve uzmanların bu konudaki rolüne dikkati çekti.