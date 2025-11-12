Uzaylı sondası iddiası bilimi ikiye böldü! Güneş sisteminden bile daha yaşlı cisim: 7 milyar yıldır seyahat ediyor

“MUHTEMELEN GÜNEŞ SİSTEMİ’NDEN BİLE DAHA YAŞLI” Samanyolu Galaksisi'nin merkezi yakınlarından geldiği ve uzun süredir uzay boşluğunda sürüklendiği değerlendirilen "3I/ATLAS", tahminlere göre Güneş Sistemi'ni açık uçlu yörünge izleyerek geçecek ve geri dönmemek üzere terk edecek. Şu ana kadar izlediği yörünge ve Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerin konumlanışı nedeniyle "3I/ATLAS", eylülde yer tabanlı teleskopların görüş açısından çıktı ve Güneş'e en çok yakınlaştığı konumu da 29 Ekim’de yani Dünya'dan gözlemlenemediği dönemde geçti. AA muhabiri, Güneş Sistemi'ndeki kuyruklu yıldızlardan ve daha önce kaydedilen diğer yıldızlar arası nesnelerden ayrışan özellikleriyle ilgi çeken "3I/ATLAS" hakkındaki bilgileri, üzerinde yapılan çalışmalara imza atmış iki gök bilimciden derledi. Belçika'daki Liege Üniversitesinden Prof. Emmanuel Jehin, güncel çalışmalardan hareketle "3I/ATLAS"ın çok yüksek hızda seyrettiğini belirterek, "Bu kuyruklu yıldız, muhtemelen Güneş Sistemi'nden bile daha yaşlı ve 7 milyar yıldır galakside seyahat ediyor da olabilir." dedi. "3I/ATLAS"ın Samanyolu Galaksisi'nde çok yaşlı yıldızların bulunduğu "kalın disk" adlı tabakadan gelmiş olabileceğine işaret eden Jehin, kuyruklu yıldızın karbonmonoksit ve karbondioksit açısından zengin yapısının "soğuk ortamdan" geldiği fikrini verdiğini belirtti. ABD'deki Maryland Üniversitesinden araştırma görevlisi Ye Quanzhi de şu ana kadar bilinen "en parlak yıldızlar arası kuyruklu yıldız" olduğunu ifade ettiği "3I/ATLAS"ı, "geldiği gezegen sistemine dair bilgi verecek elçi" olarak nitelendirdi.