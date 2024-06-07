  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
5
Uşak'ta otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü

2024-06-07 09:00:44
Uşak'ta otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü

Uşak'ta otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

#1
Foto - Uşak'ta otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü

Kaza, Uşak-İzmir Karayolu Ürünköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Moral (24) yönetimindeki 43 AEN 400 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerlemekte olan B.T. (48) idaresindeki 06 DS 6165 plakalı kamyona arkadan çarptı.

#2
Foto - Uşak'ta otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, polis, itfaiye ve jandarma sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk inceleme İsmail Moral'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

#3
Foto - Uşak'ta otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü

Yapılan incelemelerden sonra İsmail Moral'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

#4
Foto - Uşak'ta otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekiplerince kamyon sürücüsü B.T. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den SİHA alan ve İsrail'e yaptırım uygulayan ülke cezalandırılacak
Gündem

Türkiye'den SİHA alan ve İsrail'e yaptırım uygulayan ülke cezalandırılacak

Türkiye'den SİHA alan ve hemen ardından İsrailli vatandaşların ülkeye girişini yasaklayan Maldivler'e karşı küstah bir hamleye hazırlanılıyo..
Bayraktar TB2 SİHA birçok ülkeye ihraç ediliyor... Türkiye'nin Afrika'da İha-Siha başarısı
Teknoloji

Bayraktar TB2 SİHA birçok ülkeye ihraç ediliyor... Türkiye'nin Afrika'da İha-Siha başarısı

Türkiye'den SİHA alan ülkeler peş peşe övgü dolu sözlerle Türkiye'yi överken Türkiye 2000'li yılların başından beri Avrupa, Ortadoğu ve Afri..
Ankara'da kabus gibi gece!
Gündem

Ankara'da kabus gibi gece!

Başkent Ankara’da akşam saatlerde başlayan sağanak yağış felaketleri beraberinde getirdi.
Türkiye'den yeşil Işık! Falcon 6X havalandı, Türkiye'den iki sipariş var!
Teknoloji

Türkiye'den yeşil Işık! Falcon 6X havalandı, Türkiye'den iki sipariş var!

Fransız havacılık ve savunma şirketi Dassault’un yeni tasarıma sahip gövdesi ile kısa sürede hızlı sipariş alan Falcon 6X tipi uzun menzilli..
DEM'li Ahmet Türk'ü yerin dibine soktu! Anadolu'nun yiğit evladından açıklama
Gündem

DEM'li Ahmet Türk'ü yerin dibine soktu! Anadolu'nun yiğit evladından açıklama

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) genel kurul toplantısında DEM'li Ahmet Türk'ün kayyum provokasyonuna sessiz kalmayan Karabük Belediye Başk..
7 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

7 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün 'Sözü'nü istifadelerinize (7 Haziran 2024) sunuyoruz...

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23