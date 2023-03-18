2023-03-18 16:36:47 Türkiye’den Beyaz Kıta’da bilim diplomasisi
Türkiye, Beyaz Kıta’da bilim diplomasisi başlattı. 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Horseshoe Adası’nda 18 proje yürüten Türk araştırmacılar, yer kürenin geçmişi ve geleceğine dair önemli ipuçları barındıran kıtada 8 farklı ülkeye ait bilim üssünü ziyaret etti. Şili, Rusya, Brezilya, Polonya, Arjantin, Uruguay, Bulgaristan ve Ekvator’un bilim istasyonlarında meslektaşlarıyla bir araya gelen Türk bilim heyeti, bir taraftan ortak bilimsel çalışma imkanlarını değerlendirirken Türkiye’nin kıtada kalıcı hale gelmesi amacını da güçlendirdi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda gerçekleştirilen 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi başarıyla tamamlandı. Sefer heyeti, Dünya’nın kara kutusunu keşfetmek üzere çıktığı yolculukta Beyaz Kıta’nın yeni şifrelerini çözecek yeni bilimsel verilerle Türkiye’ye döndü. Sefer sonucunda elde edilen verilerden bazıları, uzun soluklu devam eden ve yıllara sair ölçüm ve örneklemelerle akademik yayına dönecek. Mikroplastik araştırmaları gibi bazı çalışmalar ise bir yıllık bir sürede uluslararası akademik yayın olarak literatürü kazandırılacak. TIP DOKTORLARI DA HEYETTE Sefer heyeti, 68 derece güney enlemindeki geçici Türk Bilim Kampı'nın bulunduğu Horseshoe Adası'nda ana teması “İklim değişikliği ve insan etkisinin kutup bölgeleri üzerindeki yarattığı farklılıklar” olan 18 proje üzerinde çalıştı. Heyette; yer bilimleri, yaşam bilimleri, fiziki bilimler ve sosyal bilimler konularındaki projelerde iki ayrı branştan tıp doktoru da yer aldı. Sefer katılımcısı doktorlar, bir taraftan araştırma projelerini yürütürken sefer ekibine hem sahada hem de gemide sağlık desteği verdi.