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Merkel ‘‘Yunanistan’ın yanındayız’’ dedi... İşte Türkiye ve Almanya'nın askeri gücü karşılaştırması

2020-08-28 13:27:03
Merkel ‘‘Yunanistan’ın yanındayız’’ dedi... İşte Türkiye ve Almanya'nın askeri gücü karşılaştırması

Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerle birlikte savaş çıkacağı ile ilgili söylentiler gündeme geldi. Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel ise "Doğu Akdeniz konusunda tüm Avrupa Birliği ülkeleri Yunanistan'ı desteklemekle yükümlüdür" diyerek olası bir çatışma durumunda tarafını seçti. 50'den fazla kriter göz önünde bulundurarak ülkelerin askeri gücünü sıralayan ve karşılaştırmaya imkan sağlayan Global FirePower sitesine göre Türk ordusu dünya orduları arasında 8'inci sırada... Güçlü ordusuyla bilinen Almanya ise bu yıl Türkiye'nin gerisine düştü. İşte Türk ve Alman askeri gücü karşılaştırması...

#1
Foto - Küresel ateş gücü sıralaması Türkiye: 8

Küresel ateş gücü sıralaması Türkiye: 8

#2
Foto - Küresel ateş gücü sıralaması Almanya: 9

Küresel ateş gücü sıralaması Almanya: 9

#3
Foto - Toplam nüfus Türkiye: 79,414,269 Almanya: 80,854,408

Toplam nüfus Türkiye: 79,414,269 Almanya: 80,854,408

#4
Foto - Toplam İşgücü Türkiye: 41,640,000 Almanya: 37,000,000

Toplam İşgücü Türkiye: 41,640,000 Almanya: 37,000,000

#5
Foto - Askeri Hizmete Uygunluk: Türkiye: 35,010,000 Almanya: 29,540,000

Askeri Hizmete Uygunluk: Türkiye: 35,010,000 Almanya: 29,540,000

#6
Foto - Yıllık askerlik çağına ulaşan nüfus (Yıllık) Türkiye: 1,375,000 Almanya: 791,000

Yıllık askerlik çağına ulaşan nüfus (Yıllık) Türkiye: 1,375,000 Almanya: 791,000

#7
Foto - Görevdeki Askeri Personel Türkiye: 410,500 Almanya: 180,000

Görevdeki Askeri Personel Türkiye: 410,500 Almanya: 180,000

#8
Foto - Aktif Yedek Asker Türkiye: 185,630 Almanya: 145,000

Aktif Yedek Asker Türkiye: 185,630 Almanya: 145,000

#9
Foto - Uçak (HEPSİ) Türkiye: 1,007 Almanya: 676

Uçak (HEPSİ) Türkiye: 1,007 Almanya: 676

#10
Foto - Helikopter Türkiye: 445 Almanya: 359

Helikopter Türkiye: 445 Almanya: 359

#11
Foto - Saldırı Helikopteri Türkiye: 64 Almanya: 44

Saldırı Helikopteri Türkiye: 64 Almanya: 44

#12
Foto - Saldırı Uçağı (Sabit Kanatlı) Türkiye: 207 Almanya: 169

Saldırı Uçağı (Sabit Kanatlı) Türkiye: 207 Almanya: 169

#13
Foto - Savaş Uçağı Türkiye: 207 Almanya: 169

Savaş Uçağı Türkiye: 207 Almanya: 169

#14
Foto - Eğitim Uçağı Türkiye: 276 Almanya: 51

Eğitim Uçağı Türkiye: 276 Almanya: 51

#15
Foto - Nakliye Uçağı Türkiye: 439 Almanya: 215

Nakliye Uçağı Türkiye: 439 Almanya: 215

#16
Foto - Mevcut Havaalanı Türkiye: 98 Almanya: 77

Mevcut Havaalanı Türkiye: 98 Almanya: 77

#17
Foto - Tank Gücü Türkiye: 3788 Almanya: 1556

Tank Gücü Türkiye: 3788 Almanya: 1556

#18
Foto - Zırhlı Savaş Aracı Gücü Türkiye: 7550 Almanya: 5,869

Zırhlı Savaş Aracı Gücü Türkiye: 7550 Almanya: 5,869

#19
Foto - Kundağı Motorlu Silah gücü (Obüs, tanksavar, uçaksavar) Türkiye: 1,013 Almanya: 154

Kundağı Motorlu Silah gücü (Obüs, tanksavar, uçaksavar) Türkiye: 1,013 Almanya: 154

#20
Foto - Topçu Türkiye: 697 Almanya: 463

Topçu Türkiye: 697 Almanya: 463

#21
Foto - Çoklu Roket Atar Sistemi Gücü Türkiye: 811 Almanya: 50

Çoklu Roket Atar Sistemi Gücü Türkiye: 811 Almanya: 50

#22
Foto - Ticari Filo Gücü Türkiye: 629 Almanya: 427

Ticari Filo Gücü Türkiye: 629 Almanya: 427

#23
Foto - Büyük Limanlar/ Terminaller Türkiye: 9 Almanya: 13

Büyük Limanlar/ Terminaller Türkiye: 9 Almanya: 13

#24
Foto - Donanma Gücü Türkiye: 194 Almanya: 81

Donanma Gücü Türkiye: 194 Almanya: 81

#25
Foto - Uçak gemisi Türkiye: 0 Almanya: 0

Uçak gemisi Türkiye: 0 Almanya: 0

#26
Foto - Denizaltı Türkiye: 13 Almanya: 5

Denizaltı Türkiye: 13 Almanya: 5

#27
Foto - Firkateyn Türkiye: 16 Almanya: 10

Firkateyn Türkiye: 16 Almanya: 10

#28
Foto - Destroyer Türkiye: 0 Almanya: 0

Destroyer Türkiye: 0 Almanya: 0

#29
Foto - Korvet Türkiye: 8 Almanya: 5

Korvet Türkiye: 8 Almanya: 5

#30
Foto - Mayın Gemisi Türkiye: 15 Almanya: 15

Mayın Gemisi Türkiye: 15 Almanya: 15

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