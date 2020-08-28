Merkel ‘‘Yunanistan’ın yanındayız’’ dedi... İşte Türkiye ve Almanya'nın askeri gücü karşılaştırması

Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerle birlikte savaş çıkacağı ile ilgili söylentiler gündeme geldi. Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel ise "Doğu Akdeniz konusunda tüm Avrupa Birliği ülkeleri Yunanistan'ı desteklemekle yükümlüdür" diyerek olası bir çatışma durumunda tarafını seçti. 50'den fazla kriter göz önünde bulundurarak ülkelerin askeri gücünü sıralayan ve karşılaştırmaya imkan sağlayan Global FirePower sitesine göre Türk ordusu dünya orduları arasında 8'inci sırada... Güçlü ordusuyla bilinen Almanya ise bu yıl Türkiye'nin gerisine düştü. İşte Türk ve Alman askeri gücü karşılaştırması...