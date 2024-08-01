Türkiye hayal bile edilemeyecek şeyi üretti! İnanılmaz buluş

Haluk Külah, platform çatısı altında geliştirilen projeleri tanı, takip ve tedavi olarak 3 ana başlıkta açıkladı. Projeler hakkında bilgi veren Külah, şunları kaydetti: "Bıçakcılar ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi ile birlikte kafa travmalarında beyin içinde, beyin yüzeyinde ilerleyen dalgaları takip edebilen, bu sayede travmanın sonuçlarını izleyebilen, bazı etkileri erkenden haber verebilen, gerekirse dışarıdan ilaçla müdahale edebilen bir mikro çip geliştiriyoruz. Şu anda benzer travmalarda kullanılan yöntemde kafatasında açılan geniş bir açıklıktan beyne büyük bir elektrot yerleştiriliyor ve bu elektrot her zaman bir kabloyla dışarı bağlı. Yani hasta birtakım olumsuz etkilere çok açık durumda olabiliyor. Tıp doktoru hocalarımızla birlikte üzerinde çalıştığımız projede, bu kadar büyük bir açıklığa gerek kalmadan ufak bir açıklıktan yerleştirilecek, hastayı da yataktan görece daha bağımsız hale getirebilecek yenilikçi bir sistem geliştiriyoruz. Bunun tamamlanması ve ürüne dönüşmesi, ilgili alanda çığır açabilir.