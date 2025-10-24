Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Türk yapımı “görünmez avcı” ALPAGU’da müthiş yenilik! Kamikaze İHA’larımız artık daha ölümcül
Milli imkanlarla geliştirilen ve "kamikaze İHA" olarak da bilinen ALPAGU, güvenlik güçlerinin envanterine katılarak operasyonel kabiliyetleri üst seviyeye taşıyor. Düşük radar izi ve yapay zeka destekli görüntü işleme sistemiyle hedefini son saniyeye kadar fark ettirmeyen ALPAGU, noktasal vuruş hassasiyetiyle dikkat çekiyor. Sadece iki rakip ürünün bulunduğu bu kritik sınıfta, ALPAGU'nun teslimatlarıyla birlikte Türk savunma sanayisinde yeni bir sayfa daha açılıyor.