Türk doktorlar imza attı! Özbekistan’da bir ilk

Sağlık turizmi öncelikli olmak üzere, ülkemizin cerrahi ve birçok tıbbi tedavilerde uluslararası standartlarda hizmet veren bir pozisyona gelmiş olması gerçekten gurur verici. MLP Care olarak, Özbekistan’ın da içinde yer aldığı Kafkasya’daki Türki cumhuriyetlerin yanı sıra, Avrupa ve Afrika ülkelerinde, Rusya’da ve MENA bölgesinde çok sayıda nitelikli uluslararası standartlarda operasyona imza atan bir sağlık grubuyuz. Sait hocamızın ameliyatı sadece bir başlangıç, her ay Özbekistan ve komşu ülkelerinde en az 3-4 beyin pili ameliyatımız olacak. Tedavisi en zor branşlardan olan kemik iliği transplantasyonu, beyin cerrahisi ve mikro cerrahi gibi alanlarda ülke hekimlerinin başarılı operasyonlar gerçekleştiriyoruz. Son olarak Budapeşte ve Bakü’de hizmete aldığımız iki hastanemizin de katkılarıyla, sadece Körfez ülkelerinden değil, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden de çok sayıda hasta alıyoruz.”