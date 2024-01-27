Türk doktorlar imza attı! Özbekistan’da bir ilk

“Özbek hastaların yüksek teknolojik tedavilere ulaşması bizim için mutluluk” Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Sait Öztürk, şunları söyledi: “63 yaşındaki Özbek hastamızın ilk kontrollerinin ardından hastanın beyin pili ameliyatı için uygun olduğunu gördük. Ardından tüm ekibimizle beraber Özbekistan’ın tarihi kenti Semerkant’a geldik. Ev hanımı olan hastamızın uzun yıllardır kollarında ve bacaklarında titreme, hareketlerde sertlik ve katılık vardı. İlk etapta ilaçlarla kısmen rahatlasa da, sonraki dönemde şikâyetleri ilaçlarla kontrol altına alınamamıştı. Özbek meslektaşlarımızla beraber hastamızı değerlendirip ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik. Beyin pili ameliyatı, Parkinson hastalığının ilerleyen yıllarında hastaların hayat kalitesini oldukça etkin şekilde arttıran bir ameliyattır. Ortalama 3 saat süren ameliyatın ardından hastamız sorunsuz bir şekilde normal hayatına döndü. Ekip olarak hastamızın iyileşmesine vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yabancı bir ülke tarihindeki ilk olan bir ameliyatı gerçekleştiriyor olmak tabi ki bizim için ülkemiz adına çok gurur verici bir olay. Bir yerli araç üretip ihraç etmek nasıl bir gurur kaynağı oluyorsa, biz hekimlerin de ülkemizin adını tıp alanında dünyanın farklı ülkelerinde duyurmamız, ülkemize olan güveni daha da perçinlememiz, çok büyük onur ve gurur kaynağı oluyor.”