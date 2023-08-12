Tüm vitamin depolarını aynı anda dolduruyor! Ne B vitamini eksikliği kalıyor ne de D

Vitamin eksikliği, tüm dünyada en çok karşılaşılan sorunlardan biri. Eksikliği halinde birçok kronik hastalığa zemin hazırlayan vitamin eksikliğine karşı önlem almanın en doğru yöntemi; doğru beslenmeden geçiyor. İşte vitamin deposu besinler… Bazı yiyeceklerin diğerlerine göre daha fazla vitamin ve mineral barındırabilir. Hatta bazı durumlarda; bir gıda porsiyonu, bir veya daha fazla besin maddesi için günlük gereksinimlerinizin 0'ünden fazlasını karşılayabilir. İşte bu besinlerden bazıları…