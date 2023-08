Tüm vitamin depolarını aynı anda dolduruyor! Ne B vitamini eksikliği kalıyor ne de D

SARI BİBER Sarı dolmalık biber, C vitamininin en iyi besin kaynaklarından biridir. C vitamini vazgeçilmez bir vitamindir. Aynı zamanda suda çözünür, yani vücudunuz ekstra miktarları depolamaz. Bu nedenle düzenli olarak C vitamini tüketmek çok önemlidir. İskorbüt olarak da bilinen C vitamini eksikliği şu anda nadir görülse de, semptomlar arasında yorgunluk, deri döküntüleri, kas ağrısı ve kanama bozuklukları yer alır.