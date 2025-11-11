  • İSTANBUL
Gündem
6
Yeniakit Publisher
TSK, NATO için sınırı geçti!

DHA Giriş Tarihi:
TSK, NATO için sınırı geçti!

Kahraman Mehmetçik, güven verdiği NATO'nun tatbikatına katılmak için Kapıkule'den çıkış yaptı.

#1
Foto - TSK, NATO için sınırı geçti!

NATO'nun, çok uluslu mukabele kuvvetlerinin harbe hazırlık seviyesini artırmak, müttefik unsurlar arasında birlikte çalışabilirliği geliştirme ve harekata yönelik tecrübeleri paylaşmak üzere düzenlediği Stone Wall 2025 (STWA25) Tatbikatı, 12-18 Kasım tarihleri arasında Bulgaristan'da gerçekleştirilecek.

#2
Foto - TSK, NATO için sınırı geçti!

Tatbikat öncesi TSK'ya ait zırhlı araçlar, Kapıkule Sınır Kapısı’na geldi.

#3
Foto - TSK, NATO için sınırı geçti!

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 176 personelden oluşan mekanize piyade bölüğü de araçlarla Bulgaristan'a geçiş yaptı.

#4
Foto - TSK, NATO için sınırı geçti!

TSK birlikleri Kapıkule'den çıkarken böyle görüntülendi.

#5
Foto - TSK, NATO için sınırı geçti!

TSK birlikleri Kapıkule'den çıkarken böyle görüntülendi.

