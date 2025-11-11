DHA Giriş Tarihi: TSK, NATO için sınırı geçti!
Kahraman Mehmetçik, güven verdiği NATO'nun tatbikatına katılmak için Kapıkule'den çıkış yaptı.
NATO'nun, çok uluslu mukabele kuvvetlerinin harbe hazırlık seviyesini artırmak, müttefik unsurlar arasında birlikte çalışabilirliği geliştirme ve harekata yönelik tecrübeleri paylaşmak üzere düzenlediği Stone Wall 2025 (STWA25) Tatbikatı, 12-18 Kasım tarihleri arasında Bulgaristan'da gerçekleştirilecek.
Tatbikat öncesi TSK'ya ait zırhlı araçlar, Kapıkule Sınır Kapısı’na geldi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 176 personelden oluşan mekanize piyade bölüğü de araçlarla Bulgaristan'a geçiş yaptı.
TSK birlikleri Kapıkule'den çıkarken böyle görüntülendi.
