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Teknoloji-Bilişim
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Toyota 100 bin motoru ücretsiz değiştirecek

2024-07-28 02:53:08
Toyota 100 bin motoru ücretsiz değiştirecek

Japon otomotiv devi Toyota önemli bir açıklamada bulundu, şirket 100 binden fazla sorunlu motoru ücretsiz olarak dağıtacak.

#1
Foto - Toyota 100 bin motoru ücretsiz değiştirecek

Toyota, 100 bin’den fazla Tundra ve Lexus LX araca ücretsiz motor değişimi yapmaya karar verdi. Bu araçlar, üretim sürecinde motorlarına giren metal talaşlar nedeniyle ciddi bir motor sorunu yaşıyor. Bu sorun, motorlarda vuruntuya neden oluyor ve zamanla motorun tamamen arızalanmasına yol açabiliyor. Toyota, bu sorunu çözmek için tüm ilgili araçların motorlarını ücretsiz olarak değiştireceğini açıkladı. İşte detaylar…

#2
Foto - Toyota 100 bin motoru ücretsiz değiştirecek

Toyota, 2022-2023 model Tundra ve LX araçlarında kullanılan 3.4 litrelik çift turboşarjlı V35A-FTS V6 motorlarında üretim sürecinden kalan metal talaşları nedeniyle sorunlar yaşandığını belirtti. Bu metal parçacıkları, motorun içinde sürtünmeye neden olarak ciddi hasarlar oluşturuyor. En iyi senaryoda motor bir süre çalışmaya devam edebilir, ancak en kötü senaryoda güç kaybı ve motorun tamamen durması gibi durumlar yaşanabilir. Toyota, bu sorunu çözmek için müşterilere ulaşmaya başlayacak ve ücretsiz motor değişimi yapacak.

#3
Foto - Toyota 100 bin motoru ücretsiz değiştirecek

Geri çağırma ve ücretsiz motor değişimi işlemi, Toyota gibi bir otomobil devinin itibarını olumsuz etkileyebilir, ancak şirket sorunu doğru şekilde çözme kararlılığında. Şubat ayında 300 bin’den fazla aracı etkileyen üç büyük geri çağırma duyurulmuştu ve Haziran ayında Toyota Grand Highlander ve Lexus TX modelleri için başka bir büyük geri çağırma yapılmıştı.

#4
Foto - Toyota 100 bin motoru ücretsiz değiştirecek

Ayrıca, daha eski modellerde de sorunlar yaşanıyor. Örneğin, 2022-2023 model Tacoma’lar, gevşek tekerlek somunları nedeniyle geri çağrıldı. Toyota, sorunu kökten çözmek için tüm motorları değiştirecek. Bu karar, müşteri güvenini yeniden kazanmak için atılan önemli bir adım. Diğer otomobil üreticileri de benzer sorunlarla karşılaşıyor ve geri çağırmalar günümüzün araç sahipliği deneyiminin bir parçası haline geldi. Ancak Toyota, güvenilirliğini korumak için bu tür sorunları hızla ve etkin bir şekilde çözmeyi hedefliyor.

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