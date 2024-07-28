Toyota 100 bin motoru ücretsiz değiştirecek

Ayrıca, daha eski modellerde de sorunlar yaşanıyor. Örneğin, 2022-2023 model Tacoma’lar, gevşek tekerlek somunları nedeniyle geri çağrıldı. Toyota, sorunu kökten çözmek için tüm motorları değiştirecek. Bu karar, müşteri güvenini yeniden kazanmak için atılan önemli bir adım. Diğer otomobil üreticileri de benzer sorunlarla karşılaşıyor ve geri çağırmalar günümüzün araç sahipliği deneyiminin bir parçası haline geldi. Ancak Toyota, güvenilirliğini korumak için bu tür sorunları hızla ve etkin bir şekilde çözmeyi hedefliyor.