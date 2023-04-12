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Hayat-Aktüel
12
TOKİ İslahiye'de yapıyor: Kaba inşaatı tamamlandı

2023-04-12 19:36:27
TOKİ İslahiye'de yapıyor: Kaba inşaatı tamamlandı

TOKİ'nin İslahiye'deki deprem konutları projesinde bir bloğun kaba inşaatı tamamlandı.

#1
Foto - TOKİ İslahiye'de yapıyor: Kaba inşaatı tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma uğrattığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, depremlerin ardından Toplu Konut İdaresince (TOKİ) başlatılan kalıcı konut projesindeki ilk bloğun kaba inşaatı tamamlandı.

#2
Foto - TOKİ İslahiye'de yapıyor: Kaba inşaatı tamamlandı

Kırıkçalı Mahallesi'nde mart ayında temeli atılan 17 blok ve 399 daireden oluşan projede inşaat çalışmaları hızlı şekilde sürüyor.

#3
Foto - TOKİ İslahiye'de yapıyor: Kaba inşaatı tamamlandı

Projede 24 dairenin bulunduğu bir bloğun kaba inşaatı tamamlandı. İki blokta ise kaba inşaat, yüzde 50 seviyelerine ulaştı.

#4
Foto - TOKİ İslahiye'de yapıyor: Kaba inşaatı tamamlandı

Proje koordinatörü Murat Ulusoy, AA muhabirine, çalışmaların kısa zamanda bitmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

#5
Foto - TOKİ İslahiye'de yapıyor: Kaba inşaatı tamamlandı

Kaba inşatların hızlıca yükseldiğini ifade eden Ulusoy, şunları kaydetti:

#6
Foto - TOKİ İslahiye'de yapıyor: Kaba inşaatı tamamlandı

"Projedeki 4 bina 3+1, 13 bina ise 2+1 olacak. Çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Binalarımız hızlı şekilde yükseliyor. Projedeki bir binamız bitti. Ramazan Bayramı'na kadar 3 binamızı bitirmeyi planlıyoruz.

#7
Foto - TOKİ İslahiye'de yapıyor: Kaba inşaatı tamamlandı

Projemizdeki konutlarımız bir aksilik çıkmadığı takdirde ekim ayında oturabilir hale gelecek. Binalarımız güvenli ve depreme dayanaklı. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı içerisinde yaşamlarını sürdürebilir."

#8
Foto - TOKİ İslahiye'de yapıyor: Kaba inşaatı tamamlandı

#9
Foto - TOKİ İslahiye'de yapıyor: Kaba inşaatı tamamlandı

#10
Foto - TOKİ İslahiye'de yapıyor: Kaba inşaatı tamamlandı

#11
Foto - TOKİ İslahiye'de yapıyor: Kaba inşaatı tamamlandı

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