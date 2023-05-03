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Ekonomi
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Tarım Fuarı’nda, 950 milyon TL sıcak satış yapıldı

2023-05-03 13:57:28
Tarım Fuarı’nda, 950 milyon TL sıcak satış yapıldı

Aydın’da bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen tarım fuarını 360 bin kişi ziyaret ederken, fuarda 950 milyon TL sıcak satış yapıldı.

#1
Foto - Tarım Fuarı’nda, 950 milyon TL sıcak satış yapıldı

Aydın Ticaret Borsası öncülüğünde bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı 498 marka ile 360 bin ziyaretçiyi ağırladı. Tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerindeki ulusal ve uluslararası firmaların yer aldığı Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. 10. Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nın sona ermesinin ardından değerlendirmede bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, birçok ulusal ve uluslararası firmaların katılım sağladığı fuarda Aydınlı firmaların yoğunlukta olduğunu ve Aydınlı firmaların fuara sahip çıkmasından dolayı da büyük gurur yaşadıklarını belirtti.

#2
Foto - Tarım Fuarı’nda, 950 milyon TL sıcak satış yapıldı

Fuarın her geçen yıl artarak büyüme trendi içerisinde olmasının gururlandırdığını ifade eden Çondur; ”Toplam 498 marka ile 360 bin ziyaretçiyi ağırladığımız fuarımızda, bu yıl 950 milyon TL’lik sıcak satış gerçekleşti. Ziyaretçilerimiz fuarda, tarımda sektörü ile ilgili yeni gelişmeleri yakından takip ederek, son teknolojileri yerinde inceleme fırsatı sağladı. Bu hususta fuarımıza katkı sağlayan, sektöre dair son teknolojileri fuarda ziyaretçilerimizle buluşturan firma yetkililerimize teşekkür ediyorum” dedi.

#3
Foto - Tarım Fuarı’nda, 950 milyon TL sıcak satış yapıldı

Tariş Pamuk Satış Kooperatifi depolarında gerçekleşen Aydın Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın, daha modern bir fuar alanında düzenlenmesinin, kentin tanıtımına ve ticari gelişimine ivme kazandıracağını belirten Çondur; “Ülkemizde gerçekleşen tarım fuarları arasında ilk 5’te yer alan fuarımıza, daha fazla yurtdışı firmasının katılım sağlayabilmesi ve fuar zamanında sektöre yönelik panellerin gerçekleştirilebilmesi adına yeni fuar alanı tahsisi için yetkili mercilerle görüşmelerimizi gerçekleştirdik. En kısa zamanda yeni fuar alanında sektör temsilcilerini buluşturmayı temenni ediyoruz. 10. Aydın Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuar organizasyonunu gerçekleştiren fuarcılık yetkililerine, fuarı destekleyen Tarım ve Orman Bakanlığı, Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile bizleri destekleyen tüm oda, kurum ve kuruluşlarımıza ve fuarımıza sahip çıkan Aydınlılara Aydın Ticaret Borsası adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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