Tarım Fuarı’nda, 950 milyon TL sıcak satış yapıldı

Aydın Ticaret Borsası öncülüğünde bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı 498 marka ile 360 bin ziyaretçiyi ağırladı. Tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerindeki ulusal ve uluslararası firmaların yer aldığı Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. 10. Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nın sona ermesinin ardından değerlendirmede bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, birçok ulusal ve uluslararası firmaların katılım sağladığı fuarda Aydınlı firmaların yoğunlukta olduğunu ve Aydınlı firmaların fuara sahip çıkmasından dolayı da büyük gurur yaşadıklarını belirtti.