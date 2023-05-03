Tarım Fuarı’nda, 950 milyon TL sıcak satış yapıldı

Tariş Pamuk Satış Kooperatifi depolarında gerçekleşen Aydın Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın, daha modern bir fuar alanında düzenlenmesinin, kentin tanıtımına ve ticari gelişimine ivme kazandıracağını belirten Çondur; “Ülkemizde gerçekleşen tarım fuarları arasında ilk 5’te yer alan fuarımıza, daha fazla yurtdışı firmasının katılım sağlayabilmesi ve fuar zamanında sektöre yönelik panellerin gerçekleştirilebilmesi adına yeni fuar alanı tahsisi için yetkili mercilerle görüşmelerimizi gerçekleştirdik. En kısa zamanda yeni fuar alanında sektör temsilcilerini buluşturmayı temenni ediyoruz. 10. Aydın Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuar organizasyonunu gerçekleştiren fuarcılık yetkililerine, fuarı destekleyen Tarım ve Orman Bakanlığı, Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile bizleri destekleyen tüm oda, kurum ve kuruluşlarımıza ve fuarımıza sahip çıkan Aydınlılara Aydın Ticaret Borsası adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.