Tamamen yoldan çıktı

İBB’nin kültür ve sanatı kimin? CHP’li İBB yönetimi, kültür ve sanatı ayrıştırarak kendi zihniyetlerine hitap eden etkinlik ve içeriklere yer verme konusunda oldukça başarılı. Birkaç örnekle hatırlamak gerekirse; İBB’ye ait İstanbul Kitapçısı’nda çocuk tacizinin işlendiği Çıtır Çıtır Felsefe adlı kitap satıldı. İBB’nin 3 aylık ücretsiz yaşam-kültür dergisi İST’de LGBT propagandası yapıldı. İstanbul Kitapçısı’nda da LGBT içerikli kitaplar satıldı. Sultanahmet Camii yanındaki İSMEK Sanat Sokağı da İmamoğlu’ndan sonra kapatıldı. NE İLK NE SON Gazhane’nin duvarındaki canavarlar CHP’li İmamoğlu’nun sanat adına yaptığı facialar Feshane ile sınırlı değil. Yeni dönemde kültür sanat odaklı yaşam alanı konseptiyle yapılan restorasyonlar da bundan nasibini alıyor. 2021 yılında açılan Müze Gazhane de bunlardan biri. Restorasyonda 130 yıllık hafızanın temsil edileceği bir mekân beklentisi oluşmuşken, müzeler ve sergi içerikleri ne gazhanenin tarihi, ne de mekânın taşıdığı hafızayla ilgiliydi. Duvarlarına astıkları ve tepki geldiği için topladıkları görseller, sapık bir zihniyetin ürünü olarak tarihe geçti. Çoluk çocuğun göreceği dış mekan çizimlerinde canavardan cinsel organ yapılmış, bir canavarın insan bacağını yemesi gibi rezil ve müstehcen görüntüler sergilenmişti. Tüm bunlar tepki üzerine kaldırıldı. Yerebatan’a çıplak heykel CHP’li İBB Miras’ın restore ederek açtığı yapıların neredeyse tamamının restorasyon süreci AK Parti döneminde başladı. Bittiğinde ise bambaşka bir yapı ortaya çıktı. Yerebatan Sarnıcı da onlardan biri. 2017 yılında restorasyona başlanan tarihi Yerebatan Sarnıcı, geçtiğimiz yıl açıldı. Restorasyon sürecinde sarnıcı adeta Pagan Tapınağı’na dönüştüren İBB, çıplak heykellerin ön planda olduğu görsellerle tepki çekti. Her yere heykel dikmekle meşhur olan CHP, tarihi sarnıca da bu utancı yerleştirmekten geri durmadı. Absürt hareketlere 215 bin lira Sanat adına girişilen fiyaskoların ardı arkası gelmiyor. Geçtiğimiz yıl haziran ayında İstanbul Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali adı altında bir organizasyon düzenleyen İBB, dünyanın çeşitli ülkelerinden 180’in üzerinde dansçı getirdi. Koreografi kurgulamadan, kompozisyon çalışmadan doğaçlama performans sergileyerek İstanbul’un farklı alanlarında gösteriler yapan dansçıların absürt hareketlerine kimse anlam veremedi. Sosyal medyada tepkilerin artması üzerine festivalin PR çalışmaları durdurulurken, İBB yönetiminin festival organizasyonu için anlaştığı şirkete 215 bin lira ödediği ortaya çıktı. Şerefiye Sarnıcı’nda araba lansmanı AK Parti döneminde restore edilip 2018’de açılan Fatih’teki tarihi Şerefiye Sarnıcı’nın da kültürel mirasını zedelemeyi başaran İBB, bu sefer tarihi mekanı ticari meta olarak kullandı. Daha önce hat sanatının göze ve ruha hitap eden eserlerinin sergilendiği Şerefiye Sarnıcı, hem tarihi miras hem de kültürel merkez hüviyetini kazanmıştı. CHP’ye geçene kadar kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan tarihi sarnıçta, CHP’li İBB yönetimi geçtiğimiz günlerde gece kulübü görüntüsüyle otomobil lansmanı düzenledi.