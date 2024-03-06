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Yaşam
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Son cemreyle birlikte kar düştü

2024-03-06 09:33:29
Son cemreyle birlikte kar düştü

Kayseri’de üçüncü ve son cemrenin toprağa düştüğü gün kar yağdı.

#1
Foto - Son cemreyle birlikte kar düştü

Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemrenin üçüncü ve sonuncusu bugün toprağa düştü.

#2
Foto - Son cemreyle birlikte kar düştü

Kayseri’de hava sıcaklıklarının gece saatlerinde düşmesi ile kentin yüksek kesimdeki mahalleleri ise güne kar ile başladı.

#3
Foto - Son cemreyle birlikte kar düştü

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından dün yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre çarşamba günü Kayseri genelinde beklenen yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı bekleniyor.

#4
Foto - Son cemreyle birlikte kar düştü

Yağışların genellikle sağanak, akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesiyle 1200 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor" uyarısı yapılmıştı.

#5
Foto - Son cemreyle birlikte kar düştü

#6
Foto - Son cemreyle birlikte kar düştü

#7
Foto - Son cemreyle birlikte kar düştü

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