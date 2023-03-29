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Hayat-Aktüel
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Şok Market 1 Nisan kataloğu yayınlandı... Büyük fırsatlar

2023-03-29 23:54:56
Şok Market 1 Nisan kataloğu yayınlandı... Büyük fırsatlar

Şok Market'in 1 Nisan 2023 tarihli katalog ürünleri belli oldu. Cumartesi günü tekstilden elektroniğe, elektrikli ev aletlerinden çeyizlik ürünlere, mobilyadan beyaz eşyaya kadar tüm ürünlerde yüzde 40’a varan indirim fırsatı yer alıyor.

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Foto - Şok Market 1 Nisan kataloğu yayınlandı... Büyük fırsatlar

Cumartesi günü kampanya dönemi ile başlayacak indirimlerde birbirinden farklı ürünler yer alacak. İşte haftanın aktüel ürünleri ve fiyatları…

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Foto - Şok Market 1 Nisan kataloğu yayınlandı... Büyük fırsatlar

ŞOK 1 NİSAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - Philips 55PUS8007 55" 4K Ultra HD AmbilightLed TV 15.999 TL - S7 Plus Akıllı Çöp Istasyonlu Robot Vacuum-Mop Süpürge Siyah/Beyaz 10.999 TL - S7 Akıllı Robot Vacuum & Mop Süpürge Siyah/Beyaz 8.999 TL - NPO MXQPro Android TV Box 989 TL - Philips 10000mAh Powerbank Siyah DLP2010NB/62 299 TL - Altus AL 91 YB 9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 8.499 TL - Fujiplus ELIA 9000 BTU Inverter Klima 9.499 TL - Altus AL 366 B Çift Kapılı Buzdolabı 10.999 TL - Finlux BM 320 S 3 Programlı Bulaşık Makinesi 7.499 TL - Finlux 58101 cm 5 Kg Çamaşır Makinesi 6.299 TL - Su Arıtma Cihazı 1.199 TL - Tek Kapak 5 Raf Çok Amaçlı Dolap 679,90 TL

#3
Foto - Şok Market 1 Nisan kataloğu yayınlandı... Büyük fırsatlar

- Espeyo Çok Amaçlı Konsol 1.999 TL - Kare 9 Gözlü Kitaplık 529,90 TL - 5 Kapaklı Fırın Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.249 TL - Melisa Çalışma Masası 749,90 TL - Yakut 3 Kişilik Koltuk Kanepe Keten Takım 1.999 TL - 5 Raflı Modern Kitaplık 579,90 TL - 3 Kapaklı TV Sehpası 699,90 TL - Kadın Pijama Takımı 199,90 TL - Kadın Fitilli Yüksek Bel Tayt 79,95 TL - Kadın Büzgü Bantlı Terlik 59,95 TL - Erkek Çapraz Terlik 59,95 TL - Çift Kişilik Ranforce Nevresim Seti 249,95 TL - Tek Kişilik Ranforce Nevresim Seti 199,95 TL - Tek Kişilik Çok Amaçlı Kapitone Yatak Örtüsü 149,95 TL - Chantale Kadın / Erkek Sneaker Çorabı 34,95 TL - Chantale Dantelli Slip 24,95 TL - 2'li Chantale Kadın Desenli Slip 34,95 TL - Manyetik Dart Seti 34,95 TL - Basketbol Potası ve Topu 49,95 TL - Abaküslü Yazı Tahtası 39,95 TL - Manyetik Tablet Yazı Tahtası 49,95 TL - Puzzle 19,95 TL Kumbara 11,95 TL

#4
Foto - Şok Market 1 Nisan kataloğu yayınlandı... Büyük fırsatlar

ŞOK'ta bu hafta yapacağınız 25 TL üstü alışverişlerde 50 ml Loreal Kalojen Bakımı Kremi 60 TL, 650 ml Duru Duş Jeli 35 TL, 450 ml Dove Sıvı Sabun 30 TL ve 750 ml Cif Power & Shine Banyo / Mutfak 26 TL indirimli fiyatla sunulacak.

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