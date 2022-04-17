Sivas'ta geleneksel atlı okçuluk gösterisi

"İçerisinde ata sporlarına önem verilen bir alan oldu. Hem ramazan ayının bereketini yaşıyoruz hem de ata sporumuzu yeni nesillere tanıtmış oluyoruz. Turizm Haftası'ndaki maksat ilin turizm potansiyellerini, değerlerini günün ihtiyacına uygun şekilde tanzim ederek geleceğe aktarabilmektir. Sivas'ın turizmde de var olabileceğini göstereceğiz. Özellikle yüksek hızlı trenle, bu altyapılarla Sivas turizmde çok iyi bir noktaya gelecek. Hedef koyduk, 2 milyon turist. Salgın döneminde çok yoğun şekilde altyapı çalışmalarını gerçekleştirdik. Bu altyapılarla Sivas daha iyi olacak."