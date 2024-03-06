2024-03-06 17:49:07 Şırnaklı besicilerin zorlu mesaisi
Şırnak'ta besiciler, çetin kış şartlarının yaşandığı bölgede 5 ay boyunca kar tesviye edip kızaklarla saman taşıyor.
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Şırnak'ta besiciler, çetin kış şartlarının yaşandığı bölgede 5 ay boyunca kar tesviye edip kızaklarla saman taşıyor.
Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kırsal alanlarda hayvancılık yapan bölge halkı, kış aylarında zorlu geçen 5 ayı geride bırakmak için sabırsızlıkla nisan ayını bekliyor.
Beytüşşebap ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Beşağaç köyünde küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar, aylardır kar ile mücadele ediyor.
Yüksek rakımlı yayla köyünde kar kalınlığı 2 metreyi geçti. İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan köyde her aile sabahın ilk ışıklarıyla küreklerini alıp kar tesviye etmek için saatlerce çalışıyor.
Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü bölgede besiciler, küreklerle karı tesviye ettikten sonra kızaklarla taşıdıkları samanları hayvanlara veriyor.
Naif Acer isimli vatandaş, ''50 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum. Burada hayvan beslemek çok zor. Sürekli kar ile mücadele ediyoruz. 5 ay kış boyunca hayvanlarımızı ahırlarda besliyoruz. Yazın ise yaylaya götürüyoruz. Zorlu bir yaşamımız var'' dedi.
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