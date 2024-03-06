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Yaşam
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Şırnaklı besicilerin zorlu mesaisi

2024-03-06 17:49:07
Şırnaklı besicilerin zorlu mesaisi

Şırnak'ta besiciler, çetin kış şartlarının yaşandığı bölgede 5 ay boyunca kar tesviye edip kızaklarla saman taşıyor.

#1
Foto - Şırnaklı besicilerin zorlu mesaisi

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kırsal alanlarda hayvancılık yapan bölge halkı, kış aylarında zorlu geçen 5 ayı geride bırakmak için sabırsızlıkla nisan ayını bekliyor.

#2
Foto - Şırnaklı besicilerin zorlu mesaisi

Beytüşşebap ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Beşağaç köyünde küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar, aylardır kar ile mücadele ediyor.

#3
Foto - Şırnaklı besicilerin zorlu mesaisi

Yüksek rakımlı yayla köyünde kar kalınlığı 2 metreyi geçti. İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan köyde her aile sabahın ilk ışıklarıyla küreklerini alıp kar tesviye etmek için saatlerce çalışıyor.

#4
Foto - Şırnaklı besicilerin zorlu mesaisi

Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü bölgede besiciler, küreklerle karı tesviye ettikten sonra kızaklarla taşıdıkları samanları hayvanlara veriyor.

#5
Foto - Şırnaklı besicilerin zorlu mesaisi

Naif Acer isimli vatandaş, ''50 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum. Burada hayvan beslemek çok zor. Sürekli kar ile mücadele ediyoruz. 5 ay kış boyunca hayvanlarımızı ahırlarda besliyoruz. Yazın ise yaylaya götürüyoruz. Zorlu bir yaşamımız var'' dedi.

#6
Foto - Şırnaklı besicilerin zorlu mesaisi

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