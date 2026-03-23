Sırbistan'ı ayağa kaldıracak karar: 'Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alıyoruz' diyerek duyurdular
Sırbistan'ı ayağa kaldıracak karar: 'Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alıyoruz' diyerek duyurdular

Balkanlardaki ülkelerin silahlanmasından rahatsız olan Sırbistan'ı çıldırtacak bir gelişme yaşandı. Bölge ülkesi Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın almaya hazırlanıyor. Tüm prosedürler tamamlandı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da NATO Askeri Stratejik Ortaklık Konferansı 2026 (MSPC 26) düzenlendi.

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı (SHAPE) tarafından organize edilen programa, Bosna Hersek Savunma Bakanı Helez'in yanı sıra SHAPE Kurmay Başkanı General Markus Laubenthal, SHAPE Ortaklıklar Direktörlüğü Kurmay Başkan Yardımcısı Tuğamiral Yusuf Karagülle ile çok sayıda üst düzey askeri yetkili katıldı.

Helez, konferansın açılışında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunun ülkelerine olan güvenin göstergesi olduğunu aktardı.

Programın sadece Bosna Hersek için değil, tüm bölge için büyük önem taşıdığını dile getiren Helez, "Dünyanın barış içinde olmasını, hiçbir yerde savaşların yaşanmamasını diliyorum. Halihazırda devam eden tüm çatışmaların sona ermesini, insanların normal bir şekilde iletişim kurabildiği ve huzur içinde yaşayabildiği bir dünya temenni ediyorum." dedi.

Bir gazetecinin ordu envanterine eklenmesi planlanan İHA'larla ilgili sorusunu da yanıtlayan Helez, mayıs sonunda bir anlaşma imzalayacaklarını kaydetti.

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin 2 adet Bayraktar TB2 İHA ile birkaç adet daha küçük İHA alacağını belirten Helez, "Artık süreç tamamlandı. Mayıs ayı sonunda bu sistemlerin teslim alınmasını ve Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin envanterine dahil edilmesini bekliyoruz." diye konuştu.

General Markus Laubenthal ise Bosna Hersek'in NATO ile işbirliğinin güçlenerek devam ettiğini ve bunun Balkanlar'ın batısında istikrar ve güvenliğe katkı sağladığını söyledi.

Laubenthal, NATO ile Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin uyumunu desteklediklerini belirterek, şöyle konuştu: "Önümüzdeki günlerde, NATO'nun araçları, uzmanlığı ve eğitim imkanlarından azami ölçüde yararlanarak somut faaliyetler planlamak üzere birlikte çalışacağız. NATO olarak, ortaklarımızın bölgesel güvenliğin korunmasında ve kolektif gücümüzün artırılmasında oynadığı kritik rolün farkındayız. Batı Balkanlar bölgesinin istikrarı NATO için büyük önem taşımaktadır ve bu, Sırbistan ile de paylaştığımız bir konudur. Mayıs ayında gerçekleştirilecek NATO-Sırbistan tatbikatı, bu istikrarın birlikte güçlendirilmesine yönelik çok iyi bir örnektir." Karagülle de dayanıklılıktan söz edildiğinde öncelikle hükümetlerin yaklaşımını, ayrıca sivil ve askeri unsurları, özel ve kamu kurumlarını birlikte değerlendirmek gerektiğini kaydetti. Askeri Stratejik Ortaklık Konferansı 2026 programı, 26 Mart'ta sona erecek.

İsrail Bayrağı ile Nevruz kutlayanlar tepki çekti!
Gündem

İsrail Bayrağı ile Nevruz kutlayanlar tepki çekti!

Kuzey Irak’taki Nevruz kutlamaları sırasında bir Kürt kadının İsrail Bayrağı’nı eline alıp İsrail ve siyonist Başbakan Binyamin Netanyahu’ya..
110’dan fazla personel taşıyan uçak düştü
Dünya

110’dan fazla personel taşıyan uçak düştü

Güney Amerika ülkesi Kolombiya’da 110’dan fazla askeri personeli taşıyan nakliye uçağı düştü. Kaza, askeri destek uçağının kalkışından kısa ..
Kilometrelerce araç kuyruğu! Kilit kavşakta trafik kilitlendi
Gündem

Kilometrelerce araç kuyruğu! Kilit kavşakta trafik kilitlendi

Bayram dönüşünde Kırıkkale’de yoğunluk zirveye çıktı... 43 ilin geçiş noktasında trafik durma noktasına geldi, araçlar tampon tampona ilerle..
Pekin'den dünyaya sert uyarı! Kırmızı çizgi aşıldı!
Gündem

Pekin'den dünyaya sert uyarı! Kırmızı çizgi aşıldı!

Çin’in Orta Doğu özel temsilcisi Zhai Jun, bölgede tırmanan gerilime dair kritik açıklamalarda bulunarak tarafları derhal ateşkes ilan etmey..
Kafirlerin kabusu oldu! Siyonist ve haçlı ittifakına füze yağmuru!
Gündem

Kafirlerin kabusu oldu! Siyonist ve haçlı ittifakına füze yağmuru!

İran Devrim Muhafızları Ordusu, işgalci İsrail ve bölgedeki hamisi ABD'ye karşı "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 76'ncı dalgasını başlattığını ..
Erol Köse 16. kattan düşerek ölmüştü! Evinde not bulundu: Mecburdum, kedime iyi bakın
Aktüel

Erol Köse 16. kattan düşerek ölmüştü! Evinde not bulundu: Mecburdum, kedime iyi bakın

Yapımcı Erol Köse’nin bugün Sarıyer’de 16'ncı kattaki evinden düşerek hayatını kaybetmesi müzik ve magazin dünyasında şok etkisine neden olu..
