Savunma sanayiinde çılgınlar gibi işbirliği yapıyorduk!Türkiye’ye dost ülke, bu defa Fransa ile anlaştı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye’nin yerli ana muharebe tankı ALTAY projesinde kritik rol oynayan Güney Kore, Fransızlarla çok konuşulacak bir anlaşmaya imza attı.

1
#1
Orta Doğu’daki krizlerin tetiklediği küresel belirsizliğe karşı Fransa ve Güney Kore, savunma, havacılık ve nükleer enerji alanlarında güçlerini birleştirme kararı aldı. Seul’de gerçekleşen zirvede liderler, Hürmüz Boğazı’ndaki enerji yollarının güvenliği ve nükleer yakıt tedariki gibi kritik konularda stratejik anlaşmalara imza attı. 2030 yılına kadar ticaret hacmini 20 milyar dolara çıkarmayı hedefleyen iki ülke, askeri üretimde de "stratejik derinlik" oluşturacak ortak projeler yürütecek.

#2
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 3 Nisan Cuma günü Seul’de gerçekleştirdikleri zirvede savunma iş birliğini artırmayı ve İran’daki savaşın tetiklediği ekonomik ve enerji krizleriyle mücadele etmek için birlikte çalışmayı planladıklarını açıkladı. Söz konusu ziyaret, 2015 yılından bu yana bir Fransız Cumhurbaşkanı tarafından ülkeye gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olarak kayıtlara geçti. Fransız yetkililer, temasların “güçlü uluslararası ve bölgesel gerilimlerin” yaşandığı bir dönemde Fransa’nın Asya-Pasifik’teki stratejik ve ekonomik rolünü güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

#3
Zirvenin ardından konuşan Lee, “Cumhurbaşkanı Macron ve ben, Orta Doğu savaşının tetiklediği ekonomik ve enerji krizlerini ortaklaşa ele almak için politikayla ilgili deneyimlerimizi ve stratejilerimizi paylaşma konusunda anlaştık.” dedi. Ayrıca liderler, Hürmüz Boğazı’ndan geçen güvenli deniz taşımacılığı rotalarını güvence altına almak için iş birliği yapmak da dahil olmak üzere enerji güvenliğini destekleme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiler. Reuters tarafından yapılan habere göre diğer Asya ekonomileri gibi Güney Kore de, Hürmüz Boğazı da dahil olmak üzere enerji ithalatına büyük ölçüde bağımlı durumda.

#4
İkili zirvenin ardından konuşan Macron, her ikisi de büyük silah üreticisi olan ülkelerin savunma bağlarını güçlendirmek için çaba göstereceklerini belirtti. Ortak tatbikatlara, üretimde ve kritik askeri yeteneklerde daha fazla iş birliğine atıfta bulunan Macron, “Yapmak istediğimiz şey bu iş birliğine çağdaş bir boyut kazandırmak. Her iki taraf da kendini askeri üretimde daha büyük bir stratejik derinlikle donatmak istiyor.” dedi.

#5
Öte yandan Lee iki ülkenin havacılık ve savunma gibi güvenlik alanlarındaki iş birliğini daha da genişleteceğini ifade etti. Güney Kore’nin Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Güney Kore ve Fransa; kritik mineraller, yarı iletkenler, kuantum teknolojileri, nükleer enerji ve rüzgar enerjisi gibi sektörlerde iş birliği yapmak üzere bir dizi ön anlaşma imzaladı. Lee, iki ülkenin 2025’te 15 milyar dolar olan ikili ticaret hacmini 2030 yılına kadar 20 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini söyledi. Bununla birlikte Güney Kore’nin devlete ait Korea Hydro & Nuclear Power şirketi ile Fransız şirketleri Orano ve Framatome arasında imzalanan mutabakat zaptlarına dikkat çeken Lee, bunun Kore nükleer santralleri için yakıt tedarikinin güvence altına alınmasına yardımcı olacağını ve küresel nükleer pazara ortak girişin temelini atacağını ifade etti.

Zübeyde

Olabilir, her Ülke kendi menfaatına bakar bunun dostlukla ne alakası var.Kendi Ülke sinin çıkarı ne gerektiriyorsa onu yaparsın.Bu mahalle bakkalı değil ki komşumda alış veriş yapayım orda bile nerede uygunsa oradan alışveriş yaparım ????
