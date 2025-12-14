  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Şantiyede aile içi şiddet kâbusu! Kuzenleri tarafından kaçırıldı: Kelepçe takıp ölümle tehdit ettiler

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Şantiyede aile içi şiddet kâbusu! Kuzenleri tarafından kaçırıldı: Kelepçe takıp ölümle tehdit ettiler

Diyarbakır’da Murat Hilez, kendisini icraya vermekle suçlayan kuzenleri tarafından silah zoruyla kaçırıldığını, 8 saat boyunca darp edilip tehdit edildiğini iddia etti. Hilez'i kaçıran ve ölümle tehdit eden kuzenler hakkındaki gözaltı kararının ardından 6 şüpheli serbest bırakıldığı bildirildi.

#1
Foto - Şantiyede aile içi şiddet kâbusu! Kuzenleri tarafından kaçırıldı: Kelepçe takıp ölümle tehdit ettiler

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yaşayan Murat Hilez, kendisi tarafından icraya verildiklerini düşünen kuzenleriyle konuşmak için gittiği evde şoke edici bir olayla karşılaştı. İddiaya göre, Hilez, kuzenleri tarafından silah zoruyla kaçırılıp bir şantiye alanına götürüldü. Burada elleri ve ayakları plastik kelepçeyle bağlanan Hilez, 8 saat boyunca hakarete, şiddete ve ölüm tehdidine maruz kaldığını savundu.

#2
Foto - Şantiyede aile içi şiddet kâbusu! Kuzenleri tarafından kaçırıldı: Kelepçe takıp ölümle tehdit ettiler

Hilez, başka bir yere götürülüp burada kendisinin kuzenlerini icraya verdiğini kabul etmesini isteyen kuzenlerinin elinden 'tuvalete gideceği' bahanesiyle kaçtı. Kaçış esnasında trafik polislerinin varlığıyla kendini güvende hisseden Hilez, kuzenlerinden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Murat Hilez, geçtiğimiz perşembe günü sabah 09.00 sıralarında evinden çıktığını, ödeme için bankaya gideceğini söyledi. "F.H.’nin sağda solda 'Murat beni icraya verdi' lafını duyduğum için, bir gece önce de kendisiyle konuşmak istedim, benimle görüşmedi. Sabah görüşmek için evine gittim. Kapısında beklerken F.H. hemen kardeşlerini aradı'' dedi.

#3
Foto - Şantiyede aile içi şiddet kâbusu! Kuzenleri tarafından kaçırıldı: Kelepçe takıp ölümle tehdit ettiler

“GİDECEĞİMİZ YERE KADAR SİLAHI BELİMDEN ÇEKMEDİLER” 4 kişinin gelip kendisini apar topar arabaya bindirip götürdüğünü ileri süren Murat Hilez, "Bunu şantiyeye götürün dediler. Çıkarken kardeşi silahı çenemin altına dayadı, beni tehdit etti. Kafama iki kez kabza ile vurdu. Gideceğimiz yere kadar silahı belimden çekmediler. F.H. oraya geldi, benden telefonlarımı istedi. Araçta kaldığını söyledim. Arabasının anahtarını alın dediler. Vermeyince elimi, kolumu plastik kelepçe ile bağlayıp yere yatırdılar. Zorla cebime girip arabamın anahtarını çıkartıp V.H., A.H., arabamın içinden telefonlarımı alıp getirdiler. Telefonlarımı rızamın dışında görüntülerimize, özelime, Whatsapp’larıma, her şeyime girip tek tek incelediler. Sonra telefonumu verdi. Tekme tokat, küfürler edildi.

#4
Foto - Şantiyede aile içi şiddet kâbusu! Kuzenleri tarafından kaçırıldı: Kelepçe takıp ölümle tehdit ettiler

O sırada F.H., ‘Seni burada öldürsem, burada bu toprağın altında gömsem kim seni bulacak.’ İtirafname yapacaksın dediler. Bir borçla alakalı biri onu icraya vermiş. Bu borcu sen yapmışsın, avukatın itirafnamesini vereceksin. Benim avukatım, ama o adam icraya vermiş. Aynı avukattır, benim alakam yok dememe rağmen 8 saat orada hem beni darp edip, hem de ellerim kelepçeli beni soğukta beklettiler. Daha sonra kulübenin içinde bu kağıda yazıp imzalayacaksın. İtirafnameni yapacaksın. ‘Diyeceksin ki bu işi, her şeyi yapan planlayan benim, Z.O.'dur, ikimiz beraber yapmışız.’ Daha sonra lavabo bahanesiyle kendimi sokağa atıp ticari taksinin içine girdim. Kendileri gelip beni ticari taksinin içinden zorla çıkartılar. ‘Taksiciye bu hırsızdır, hırsızdır’ deyip taksiciyi durdurdular. Kendimi yere attım. Orada trafik polisleri vardı, görünce kaçtılar. Orada üstüm başım yarı çıplak. KGYS kameralarının altındayım zaten. Daha sonra güvenlik güçleri geldi. Amca çocuklarım, şikayette bulundum. Savcılık ifadelerimizi aldı. Emniyette ifade verdim. Allah rızası için bu, onun yanına kar kalmasın. Eskiden ortaktık, icralık durumumuz yok. 4 senedir görüşmüyoruz" diye konuştu.

#5
Foto - Şantiyede aile içi şiddet kâbusu! Kuzenleri tarafından kaçırıldı: Kelepçe takıp ölümle tehdit ettiler

‘KOŞ, BENİ BAĞLAMIŞLAR’ Eda Hilez ise eşine mesaj attığını, aramalarına cevap alamadığını dile getirdi. Telefonun açılıp kapandığını kaydeden Eda Hilez, "Demek yanındaki adamlar V.H.,O.H., F.H. ve A.H., telefonu kapatıyorlar, ondan alıyorlar. Onu orada 8 saat boyunca şantiyenin içinde tutuyorlar. Beni aradı. ‘Koş, beni bağlamışlar’ dedi. Tüpü, ocağı açık bırakıp çocuğumu alıp çıktım. Gittiğimizde Murat orada çıplak vaziyette dışarıdaydı. Adamlar oradaydı, bizi gördüklerinde biraz daha ilerleyip kaçtılar. Küfür, hakaret, tehditler ettiler. O sırada A.H., bana da tekme attı. Ondan sonra karakola gidip şikayette bulunduk. Devletin onların yanına bırakmayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir içerik üreticisinin söylemleri Kürtleri karıştırdı! Polisi, belediye başkanı, kaymakamı… herkes Kürt
Sosyal Medya

Bir içerik üreticisinin söylemleri Kürtleri karıştırdı! Polisi, belediye başkanı, kaymakamı… herkes Kürt

Bir içerik üreticisinin sosyal medyada dile getirdiği ifadeler, kamuoyunda özellikle Kürtler üzerinden yeni bir tartışmayı beraberinde getir..
Canlı yayında gergin anlar: Terbiyesizlik yapma hani nerede bedava traktör!
Gündem

Canlı yayında gergin anlar: Terbiyesizlik yapma hani nerede bedava traktör!

CNN Türk’te yayımlanan Gece Görüşü programında gazeteci İsmail Dükel ile Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan arasında “be..
"İroni" Savunması Tutmadı! Habertürk’te GYY Savaşı: Eski Video, Yeni Hesaplar
Gündem

“İroni” Savunması Tutmadı! Habertürk’te GYY Savaşı: Eski Video, Yeni Hesaplar

Tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un yerine Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği için adı geçen Fevzi Çakır’ın, “Kılıçdaroğlu ilk turda kazanır” de..
CHP'nin ne olduğu aşikar! "Türkiye'de tekçiliği dayatan CHP'dir"
Sosyal Medya

CHP'nin ne olduğu aşikar! "Türkiye'de tekçiliği dayatan CHP'dir"

Pkk’nın Alevi yapılanması olarak bilinen Demokratik Alevi Dernekleri’nin başkanı Kadriye Doğan, yaptığı açıklamada CHP’ye yönelik sert ifade..
Güllü’nün katili tutuklandı
Gündem

Güllü’nün katili tutuklandı

Yalova’da “Güllü” adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. “Kasten öldürme” suçl..
Suriye'de neler oluyor? Ortak askeri devriyeye saldırı düzenlendi
Gündem

Suriye'de neler oluyor? Ortak askeri devriyeye saldırı düzenlendi

Suriye'nin Humus ilinin Tedmur (Palmira) ilçesinde yapılan ortak devriyeye saldırı düzenlendi. Pentagon tarafından yapılan açıklamada, "Suri..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23