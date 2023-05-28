Şampuana bir kaşık şeker eklerseniz bakın ne oluyor! Kimse bu bilgiyi bilmiyor

NASIL UYGULANIR? Şeker ile saç bakımını şu şekilde uygulayabilirsiniz. Öncelikle, nemlendirici şampuanınızın içine bir kaşık şeker ekleyin ve saçınızı bununla yıkayın. Saç derinize yumuşak hareketlerle masaj yaparak şampuanı uygulayın ve birkaç dakika bu şekilde bekleyin. Ardından da saçınızı durulayın. Şeker şampuanla birlikte, saçınızın daha parlak, canlı, temiz ve nemli olmasını sağlarken, saç derisine de peeling yapacak ve yağlanmayı önleyecektir. Burada dikkat edilmesi gereken konu, bu uygulamayı her yıkamada değil, dört yıkamada bir şeklinde yapmanızdır.