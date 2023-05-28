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Aktüel
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Şampuana bir kaşık şeker eklerseniz bakın ne oluyor! Kimse bu bilgiyi bilmiyor

2023-05-28 12:59:31
Şampuana bir kaşık şeker eklerseniz bakın ne oluyor! Kimse bu bilgiyi bilmiyor

Saçların sağlıklı olması ve bakımlı görünmesi için birçok farklı saç bakım ürünü kullanılıyor. Ancak içerisinde zararlı kimyasallar bulunan bazı ürünlerin saçımıza yarar sağladığını düşünsek de bu ürünler saç yapısının bozulmasına neden olabiliyor. Evde bulunan malzemelerle yapılan saç bakımları çok daha etkili sonuçlar sağlıyor. Şampuanın içerisine katılan bir kaşık şekerin faydaları duyanları şaşırtıyor.

#1
Foto - Şampuana bir kaşık şeker eklerseniz bakın ne oluyor! Kimse bu bilgiyi bilmiyor

Saç yıkama rutini oluşturmak saç sağlığı için büyük önem taşıyor. Bu rutinde kullanılan malzemelerin de mümkün olduğunda zararlı kimyasallar içermemesi gerekiyor. Zararlı kimyasallar zaman içerisinde saçın matlaşmasına, kurumasına ve güçsüzleşerek kırılmasına neden oluyor. Doğal içerikli şampuanınızın içerisinde katacağınız bir kaşık şeker birçok saç problemini ortadan kaldırıyor.

#2
Foto - Şampuana bir kaşık şeker eklerseniz bakın ne oluyor! Kimse bu bilgiyi bilmiyor

Şekerin vücut sağlığı için olumsuz etkileri sık sık dile getirilse de saça olan faydası şaşırtıyor. İngilizler tarafından yapılan bir araştırmaya göre, şampuana bir kaşık şeker eklemek saçlarımızı daha canlı, temiz ve sağlıklı yapıyor.

#3
Foto - Şampuana bir kaşık şeker eklerseniz bakın ne oluyor! Kimse bu bilgiyi bilmiyor

ÖLÜ DERİYİ TEMİZLİYOR Marie Claire'e konuşan dermatologların önerisine göre, saçınızı yıkadığınız şampuanın içine bir kaşık şeker atın ve saç diplerinize masaj yaparak uygulayın. Bu yöntem saç derisindeki yapışkan maddeyi temizlerken diğer yandan da ölü derileri saçınızdan atarak saç bakım kremlerinin daha etkili şekilde saçınıza nüfuz etmesini sağlıyor. Bu yöntemle, saçınızı derinlemesine temizlerken daha fazla nem de elde ediyorsunuz.

#4
Foto - Şampuana bir kaşık şeker eklerseniz bakın ne oluyor! Kimse bu bilgiyi bilmiyor

NASIL UYGULANIR? Şeker ile saç bakımını şu şekilde uygulayabilirsiniz. Öncelikle, nemlendirici şampuanınızın içine bir kaşık şeker ekleyin ve saçınızı bununla yıkayın. Saç derinize yumuşak hareketlerle masaj yaparak şampuanı uygulayın ve birkaç dakika bu şekilde bekleyin. Ardından da saçınızı durulayın. Şeker şampuanla birlikte, saçınızın daha parlak, canlı, temiz ve nemli olmasını sağlarken, saç derisine de peeling yapacak ve yağlanmayı önleyecektir. Burada dikkat edilmesi gereken konu, bu uygulamayı her yıkamada değil, dört yıkamada bir şeklinde yapmanızdır.

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