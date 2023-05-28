2023-05-28 12:59:31 Şampuana bir kaşık şeker eklerseniz bakın ne oluyor! Kimse bu bilgiyi bilmiyor
Saçların sağlıklı olması ve bakımlı görünmesi için birçok farklı saç bakım ürünü kullanılıyor. Ancak içerisinde zararlı kimyasallar bulunan bazı ürünlerin saçımıza yarar sağladığını düşünsek de bu ürünler saç yapısının bozulmasına neden olabiliyor. Evde bulunan malzemelerle yapılan saç bakımları çok daha etkili sonuçlar sağlıyor. Şampuanın içerisine katılan bir kaşık şekerin faydaları duyanları şaşırtıyor.