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Hayat-Aktüel
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Sabah saatlerinde etkili oldu! Havadan görüntülendi

2023-03-25 16:10:42
Sabah saatlerinde etkili oldu! Havadan görüntülendi

İstanbul'da bugün sabah saatlerinde etkili olan sis denizi dron ile havadan görüntülendi.

#1
Foto - Sabah saatlerinde etkili oldu! Havadan görüntülendi

Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde çekilen o anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

#2
Foto - Sabah saatlerinde etkili oldu! Havadan görüntülendi

İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkili oldu.

#3
Foto - Sabah saatlerinde etkili oldu! Havadan görüntülendi

İstanbul Boğazı'nın kuzey kesimlerinde yoğun olan sis, şehir merkezine doğru ise etkisini yitirdi.

#4
Foto - Sabah saatlerinde etkili oldu! Havadan görüntülendi

Beylikdüzü’nde sabah saatlerinde dron ile havadan çekilen görüntülerde, adeta bir sis denizi oluştuğu görüldü.

#5
Foto - Sabah saatlerinde etkili oldu! Havadan görüntülendi

Ambarlı Limanı ve Beylikdüzü Sahil kesimlerinde yoğunluğu azalan sis dron ile görüntülendi.

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