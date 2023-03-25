2023-03-25 16:10:42 Sabah saatlerinde etkili oldu! Havadan görüntülendi
İstanbul'da bugün sabah saatlerinde etkili olan sis denizi dron ile havadan görüntülendi.
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İstanbul'da bugün sabah saatlerinde etkili olan sis denizi dron ile havadan görüntülendi.
Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde çekilen o anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkili oldu.
İstanbul Boğazı'nın kuzey kesimlerinde yoğun olan sis, şehir merkezine doğru ise etkisini yitirdi.
Beylikdüzü’nde sabah saatlerinde dron ile havadan çekilen görüntülerde, adeta bir sis denizi oluştuğu görüldü.
Ambarlı Limanı ve Beylikdüzü Sahil kesimlerinde yoğunluğu azalan sis dron ile görüntülendi.
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