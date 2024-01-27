Prof. Dr. Canan Karatay'dan kritik uyarı: "Tam bir zehir"! Bağışıklığı yok ediyor, birçok hastalığa neden oluyor

ENERJİ İÇECEĞİNİN ZARARLARI NELER? • Fazla tüketilmesi kafein zehirlenmelerine yol açabilir. • İçeriğindeki yüksek kafein oranı nedeniyle bağımlılıklara neden olup vücudun dengesini bozabilir. • İçeriğinde aşırı şeker barındırdığı için vücudun aşırı su kaybetmesine neden olabilir. • Hamileliğin ilk aylarında tüketilen enerji içecekleri vücuda alınan aşırı dozda kafeinden dolayı düşüğe neden olabilir. • Kalp hastalıklarını içeriğindeki maddelerden dolayı tetikleyerek beklenmedik kalp krizlerine yol açabilir. • Enerji içecekleri, alkol ve ilaç ile birlikte kullanıldığında ciddi klinik sorunlara yol açabilir. Alkol ya da ilaçla tüketilen enerji içecekleri hızlı kalp atışı, çarpıntı, mide ağrısı ve kan basıncı yükselmesi gibi bazı yan etkiler meydana getirir. Alkol ile tüketildiğinde tolere edici bir özellik göstererek alkol zehirlenmelerine yol açabilir. • Özellikle orta yaşlı kişilerin ve yaşlıların enerji içeceklerini alkol ile birlikte tüketmeleri ani kalp krizlerine yol açabilir.