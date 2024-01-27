  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

120 liradan kapış kapış satılıyor! Eskişehir'e giden almadan geri gelmiyor: Kansızlığa, demir eksikliğine iyi geliyor

Prof. Dr. Canan Karatay'dan kritik uyarı: "Tam bir zehir"! Bağışıklığı yok ediyor, birçok hastalığa neden oluyor

Murat Kurum'un projeleri İstanbullu'yu heyecanlandırdı! "Somut vaatlerle umut dolduk"

Kilo vermeyi engelleyen 5 gizli neden

Galatasaray yeni Sacha Boey’ini anında buldu! Fransızlar duyurdu: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Fransa'da çiftçilerden protesto! Sosyal güvenlik kurumu binası ateşe verildi

Süper Lig’de yılın transferi! Vincent Aboubakar’ın yeni adresini duyurdular! İstanbul devine gidiyor...

Elon Musk’ın beyin çipi şirketi Neuralink'e para cezası

40 liraya 111 kilometre yol giden otomobil Türkiye'ye geliyor! Fiyatı herkesi şaşırttı
Sağlık
5
Prof. Dr. Canan Karatay'dan kritik uyarı: "Tam bir zehir"! Bağışıklığı yok ediyor, birçok hastalığa neden oluyor

2024-01-27 08:37:26
Prof. Dr. Canan Karatay'dan kritik uyarı: "Tam bir zehir"! Bağışıklığı yok ediyor, birçok hastalığa neden oluyor

Sağlık ve hastalıklara dair dikkat çekici açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, günlük hayatta sporcuların ve gençlerin sıkça tükettiği bir içeceğin alkolden daha zararlı olduğunu vurgulayarak, içerdikleri kimyasalların zaman içinde bağımlılıklara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Bu içecekler masum görünebilir ancak içerdikleri kimyasalların potansiyel riskler hafife alınamayacak kadar fazla.

#1
Foto - Prof. Dr. Canan Karatay'dan kritik uyarı: "Tam bir zehir"! Bağışıklığı yok ediyor, birçok hastalığa neden oluyor

Sağlıklı ve hastalıklardan uzak bir yaşam için günlük hayatta tükettiğimiz yiyecek ve içecekleri dikkatli seçmek gerekiyor. Özellikle gençler arasında yaygın olarak tüketilen bir içeceğin zararlarına dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, bu içeceğin bağışıklık sistemi ve kalp sağlığı için ciddi tehlikeler oluşturabileceğini açıkladı. Karatay, "İnsan sağlığı için tam bir zehir" diyerek dikkat çekici bir uyarıda bulundu.

#2
Foto - Prof. Dr. Canan Karatay'dan kritik uyarı: "Tam bir zehir"! Bağışıklığı yok ediyor, birçok hastalığa neden oluyor

"BAĞIRSAKLARIN DÜZENİNİ ALT ÜST EDER" Canan Karatay, "Enerji içecekleri insan sağlığı için tam bir zehir. Tüm enerji içeceklerinde bolca mısır şurubu şekeri var. Üstelik diğer kimyasal maddeler de cabası. Bunlar bağışıklık sistemini yok eder, bağırsakların düzenini alt üst eder, beyin fonksiyonlarını bozar. Kısa süreli enerji verir ancak sonra insanı bitap düşürür. Birkaç saatliğine verdiği o sahte, geçici mutluluk ve enerji insanları bağımlı hale getirir." dedi.

#3
Foto - Prof. Dr. Canan Karatay'dan kritik uyarı: "Tam bir zehir"! Bağışıklığı yok ediyor, birçok hastalığa neden oluyor

ALKOLDEN DAHA FAZLA ZARAR VERİYOR Kalp sağlığına da tehlikeye attığını belirten Karatay, "Kalbe çok ciddi zararları var. Alkol gibi, hatta ondan daha hızlı bir şekilde karaciğerin yağlanmasına sebep olur. Sinir sistemine alkolden daha fazla zarar verir. Sindirim sistemini de allak bullak eder. Vücut direncini sıfıra indirir, sonra türlü türlü hastalıkların meydana gelmesi kaçınılmazdır." ifadelerine yer verdi.

#4
Foto - Prof. Dr. Canan Karatay'dan kritik uyarı: "Tam bir zehir"! Bağışıklığı yok ediyor, birçok hastalığa neden oluyor

ENERJİ İÇECEĞİNİN ZARARLARI NELER? • Fazla tüketilmesi kafein zehirlenmelerine yol açabilir. • İçeriğindeki yüksek kafein oranı nedeniyle bağımlılıklara neden olup vücudun dengesini bozabilir. • İçeriğinde aşırı şeker barındırdığı için vücudun aşırı su kaybetmesine neden olabilir. • Hamileliğin ilk aylarında tüketilen enerji içecekleri vücuda alınan aşırı dozda kafeinden dolayı düşüğe neden olabilir. • Kalp hastalıklarını içeriğindeki maddelerden dolayı tetikleyerek beklenmedik kalp krizlerine yol açabilir. • Enerji içecekleri, alkol ve ilaç ile birlikte kullanıldığında ciddi klinik sorunlara yol açabilir. Alkol ya da ilaçla tüketilen enerji içecekleri hızlı kalp atışı, çarpıntı, mide ağrısı ve kan basıncı yükselmesi gibi bazı yan etkiler meydana getirir. Alkol ile tüketildiğinde tolere edici bir özellik göstererek alkol zehirlenmelerine yol açabilir. • Özellikle orta yaşlı kişilerin ve yaşlıların enerji içeceklerini alkol ile birlikte tüketmeleri ani kalp krizlerine yol açabilir.

Vatandaştan Ekrem'e tepki: Niye gelmiyorsun camilere..
Gündem

Vatandaştan Ekrem'e tepki: Niye gelmiyorsun camilere..

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün cuma namazı için gittiği camide yaşlı bir vatandaş tarafından, "Sen şimdiye kadar neredeydin? Seçimden seç..
Mehmetçik terörist avına doymuyor! PKK'ya bir darbe daha
Gündem

Mehmetçik terörist avına doymuyor! PKK'ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), lrak’ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı. ..
CHP'de sular durmuyor! Battal İlgezdi yerden yere vurup istifasını duyurdu
Gündem

CHP'de sular durmuyor! Battal İlgezdi yerden yere vurup istifasını duyurdu

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Murat Kurum'dan anket açıklaması: İlk başladığımızda rakibimiz 1.5 puan öndeydi...
Gündem

Murat Kurum'dan anket açıklaması: İlk başladığımızda rakibimiz 1.5 puan öndeydi...

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, son anket sonucunu canlı yayında açıkladı.
Kanada'dan son dakika Türkiye kararı! Ambargolar kalktı
Dünya

Kanada'dan son dakika Türkiye kararı! Ambargolar kalktı

Yaklaşık 4 yıldır Türkiye'ye bazı kritik silah parçalarına karşı ambargo uygulayan Kanada kararından vazgeçti.
Eren Erdem canlı yayında bombayı patlattı! Ekrem CHP'yi ele geçirmiş
Gündem

Eren Erdem canlı yayında bombayı patlattı! Ekrem CHP'yi ele geçirmiş

Eski CHP yöneticisi Eren Erdem, CHP'de Belediye Başkan adaylarının usülsüz bir şekilde belirlendiğini belirterek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23