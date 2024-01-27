2024-01-27 08:37:26 Prof. Dr. Canan Karatay'dan kritik uyarı: "Tam bir zehir"! Bağışıklığı yok ediyor, birçok hastalığa neden oluyor
Sağlık ve hastalıklara dair dikkat çekici açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, günlük hayatta sporcuların ve gençlerin sıkça tükettiği bir içeceğin alkolden daha zararlı olduğunu vurgulayarak, içerdikleri kimyasalların zaman içinde bağımlılıklara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Bu içecekler masum görünebilir ancak içerdikleri kimyasalların potansiyel riskler hafife alınamayacak kadar fazla.