Öğrenciler atık malzemelerden kütüphane kurdu

Kütüphanelerdeki kitap sayısını arttırmaya yönelik çalışmaların da sürdüğünü ifade eden Kaygusuz, "Erzurum'daki iki okulumuzda, geri dönüşüm malzemeleriyle yapılmış kütüphanemizi de bugün itibarıyla tamamlamış olduk. Buradaki tüm malzemeler, geri dönüşüm ve kullanılmayan, atık malzemelerden yapılmıştır. Burada görev yapan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz güzel bir kütüphane oluşturmuşlar. Buradaki amaç öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, yani kitap okumayı zorunluluktan çıkarıp bir yaşam tarzı haline getirmek. Bu amaç doğrultusunda kütüphanelerimizi zenginleştirmeye çalışıyoruz." dedi.